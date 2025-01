Zapewnienie bezpieczeństwa podczas WOŚP Data publikacji 31.01.2025 Powrót Drukuj Za nami 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który - tak jak w poprzednich latach - możemy określić mianem bezpiecznego. Policjanci zabezpieczali wszystkie wydarzenia organizowane w ramach WOŚP, tak aby każda osoba biorąca w nich udział, mogła czuć się bezpiecznie. Ważnym elementem tych działań była także reakcja na pojawiające się groźby wobec przedstawicieli fundacji.

W zapewnienie bezpieczeństwa zaangażowanych było ponad 20 tys. policjantów. Funkcjonariusze byli wszędzie tam, gdzie potrzebowali nas obywatele. To działania zarówno policjantów prewencji, którzy patrolowali miejsca organizacji koncertów i eventów, aby przeciwdziałać popełnianiu czynów zabronionych, ale także nieumundurowanych policjantów służby kryminalnej, których zadaniem było zatrzymywanie osób, mogących dążyć do zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.



W całym kraju podczas działań policjanci odnotowali 14 przestępstw i 24 wykroczenia w związku ze zdarzeniami organizowanymi w ramach zbiórki pieniędzy i imprez towarzyszących WOŚP. Zatrzymali także 9 osób.



Policjanci prowadzą 15 postepowań przygotowawczych w związku z kierowaniem gróźb karalnych wobec osób związanych z WOŚP, w ramach których 8 sprawcom przedstawiono zarzuty karne.



Należy również wskazać, że celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych, które w wielu miejscach w kraju gromadziły ogromną liczbę osób, konieczne było podjęcie działań wobec osób, których zachowanie tj. kierowanie gróźb pozbawienia życia, wskazywało, że mogą swoje groźby zrealizować w stosunku do większej liczby osób uczestniczących w koncertach i wydarzeniach WOŚP. Podczas zatrzymania jednego z mężczyzn, który w Internecie groził pozbawieniem życia Jerzego Owsiaka, policjanci ujawnili kilka sztuk broni palnej, zabezpieczyli kilka kilogramów prochu strzelniczego i rzeczy przypominające granaty oraz świece dymne i hukowe. Znaleziony arsenał zostanie poddany analizie przez biegłego, celem stwierdzenia potencjalnych skutków w przypadku jego użycia i poniesienia odpowiedzialności karnej przez podejrzanego. Nadzór nad postępowaniem objęła Prokuratura Rejonowa Łódź-Białuty w Łodzi.



Na poniższych zdjęciach widać zabezpieczone przez policjantów przedmioty, które pokazują z jak niebezpiecznymi zachowaniami mogliśmy mieć do czynienia w przypadku ich użycia podczas odbywających się imprez o charakterze masowym. Nie trudno wyobrazić sobie do jak tragicznego zdarzenia mogło dojść, gdyby nie zdecydowana reakcja policjantów.