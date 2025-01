Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który od 18 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości Data publikacji 31.01.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji III w Krakowie zatrzymali 56-letniego mężczyznę, który od 18 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany listami gończymi wydanymi przez krakowski i legnicki sąd oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. 56-latek trafił do Aresztu Śledczego w Krakowie w celu odbycia zasądzonych kar.

W środę, 29 stycznia br. w wyniku intensywnych działań operacyjnych kryminalni z Komisariatu Policji III w Krakowie na podstawie zgromadzonych informacji zatrzymali do kontroli na jednej z krakowskich ulic na terenie Zwierzyńca pojazd, którym miał poruszać się poszukiwany mężczyzna.

Podczas kontroli próbował wprowadzić w błąd policjantów, podając nieprawdziwe dane osobowe. Funkcjonariusze nie dali się jednak zwieść, ponieważ doskonale znali twarz, której wizerunek publikowany był na policyjnych stronach i w środkach masowego przekazu. Był on poszukiwany na podstawie listów gończych za oszustwa, których się dopuścił, a także wydanego Europejskiego Nakazu Aresztowania. Po przewiezieniu do policyjnej jednostki ustalona została tożsamość mężczyzny, który od 18 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, a przez ostatnie lata często zmieniał miejsce pobytu, w tym przebywał poza granicami kraju, co znacznie utrudniało jego zatrzymanie. Po przeprowadzonych czynnościach 56-latek trafił do Aresztu Śledczego w celu odbycia zasądzonych kar.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można zgłaszać bezpośrednio pod numerem 112.