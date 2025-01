Tymczasowy areszt dla trzech mężczyzn za rozbój na 35-latku

Data publikacji 31.01.2025

Do tymczasowego aresztu na trzy miesiące trafiło trzech mężczyzn w wieku 33, 38 i 39-lat, którzy wspólnie napadli na 35-latka z gminy Poniatowa. Sprawcy pobili poszkodowanego i grozili mu pozbawieniem życia, a ich łupem padł plecak, rzeczy osobiste mężczyzny oraz reklamówka z jedzeniem. Za rozbój grozi im kara do 15 lat więzienia. Ponadto 38-latek razem z 39-latkiem dwa dni wcześniej pobili 38-latka przy użyciu metalowego łańcucha, jak również przypalali go papierosem. Usłyszeli zarzut narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.