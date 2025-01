Szybka i zdecydowana reakcja ostrołęckich policjantów uratowała ludzkie życie Data publikacji 31.01.2025 Powrót Drukuj Kiedy policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce otrzymali informację o leżącym na przystanku mężczyźnie natychmiast ruszyli mu na pomoc. Na miejscu okazało się, że mężczyzna nie wykazuje funkcji życiowych. Dlatego policjanci rozpoczęli reanimację i wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Po kilkudziesięciu minutach prowadzenia resuscytacji 38-latek odzyskał przytomność i w stanie stabilnym został zabrany do szpitala.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce w czwartek, 30 stycznia br. po raz kolejny udowodnili, że oprócz zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa są gotowi nieść pomoc w każdej sytuacji.

Kiedy otrzymali informację o leżącym na jednym z ostrołęckich przystanków autobusowych natychmiast ruszyli pod wskazany adres. Zastali tam nieprzytomnego człowieka, który nie oddychał. Nie wykazywał oznak życia. Funkcjonariusze rozpoczęli reanimację, którą prowadzili do czasu przyjazdu karetki pogotowia. 38-latek po kilkudziesięciu minutach odzyskał funkcje życiowe i został w stanie stabilnym zabrany do szpitala.

To zdarzenie pokazuje, że na policjantów można liczyć w każdej sytuacji. Jednocześnie jest to dowód na to, jak kluczowe znaczenie ma szybkość reakcji i znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy.