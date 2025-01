Przyjechali „na gościnne występy” i ukradli mienie wartości blisko 3 milionów Data publikacji 31.01.2025 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy włamali się do jednego z domów mieszkalnych na terenie powiatu łódzkiego – wschodniego. Łupem sprawców padły luksusowe zegarki, biżuteria i pieniądze o łącznej wartości blisko 3 milionów złotych.

26 stycznia 2025 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego otrzymali informacje o kradzieży z włamaniem do jednego z domów na terenie gminy Andrespol. Jak oświadczył zgłaszający, wyjeżdżając ze swojej posesji zauważył samochód marki Subaru stojący przy posesji sąsiada, do którego w pośpiechu wsiadał nieznany mu mężczyzna. Gdy zainteresował się pojazdem, samochód szybko odjechał. Zaniepokojony skontaktował się z właścicielem posesji. Jak się okazało nie było go w domu. Nie wiedział też kto mógł przyjechać pod jego nieobecność.

Ponieważ zachowanie obcego mężczyzny wydało się sąsiadowi podejrzane, zawiadomił służby. Na miejsce przyjechali policjanci. Szybko okazało się, że ogrodzenie posesji jest uszkodzone. Zniszczone były również drzwi tarasowe. Gdy policjanci zajrzeli do wnętrza od razu zwrócili uwagę na porozrzucane rzeczy i otwarte szafki. Wiedzieli już, że doszło do włamania. Technicy zabezpieczyli ślady, przesłuchano świadków, rozpoczęto poszukiwanie sprawców i szacowanie strat. Jak się okazało łupem złodziei padła zgromadzona w domu gotówka, biżuteria i całkiem pokaźna kolekcja zegarków.

Łączną wartość utraconego mienia oszacowano na blisko 3 miliony złotych. Sprawą zajęli się policjanci z koluszkowskiej jednostki ze wsparciem kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Po żmudnych analizach zgromadzonego materiału i konsultacjach z legnickimi policjantami wytypowali, że włamania tego dokonało 2 mężczyzn. Są to mieszkańcy Legnicy w wieku 24 i 33 lata. Zapewne dokonując włamania daleko od swojego miejsca zamieszkania liczyli, że utrudnią pracę funkcjonariuszom i unikną odpowiedzialności. Bardzo się jednak mylili.

Sprawcy zostali zatrzymani 29 stycznia 2025 roku na terenie Legnicy. Podczas przeszukania mieszkania starszego, policjanci odnaleźli pieniądze, zagłuszarki GPS, dużą ilość telefonów komórkowych, adaptery do kart sim, a ponadto biżuterię i zegarki rozpoznane przez pokrzywdzonego jako jego własność.

Przestępczy duet usłyszał już zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Łódź-Widzew wystąpi z wnioskiem o areszt dla mężczyzn. Odzyskane mienie powróci do rąk właściciela.

( KWP w Łodzi / kp)