Odpowie za zabójstwo swojej babci Data publikacji 31.01.2025 Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 24-latka podejrzanego o zabójstwo swojej 80-letniej babci. Kobieta zmarła w wyniku obrażeń zadanych nożem. Mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Zgłoszenie interwencji na ulicy Gładkiej w Łodzi wpłynęło do Dyżurnego Miejskiego Stanowiska Kierowania 29 stycznia 2025 roku około 14.45. Wysłani na miejsce policjanci z Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego bałuckiego komisariatu zauważyli nieprzytomną kobietę leżącą w przedsionku wejścia do domu. Mundurowi niezwłocznie przystąpili do udzielania jej pierwszej pomocy. Kiedy na miejsce przybyła kolejna załoga, tym razem ze śródmiejskiego komisariatu, mężczyzna stojący na balkonie na pierwszym piętrze rzucił w stróżów prawa nożami, po czym wrócił do mieszkania. Mundurowi, mimo zagrożenia, nie zaprzestali reanimacji i prowadzili ją, aż do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Pomimo podjętego wysiłku kobieta niestety zmarła.

W tym czasie na ulicę Gładką dotarły również patrole z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, które zatrzymały przebywającego nadal w domu 24-letniego podejrzewanego.

Na miejscu zdarzenia działania podjął również prokurator i zespół policyjnych specjalistów z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi, którzy po oględzinach zwłok, miejsca zdarzenia i zabezpieczeniu śladów oraz rozpytaniu świadków, zajęli się ustaleniem okoliczności zgonu 80-latki.

Materiał dowodowy zebrany w sprawie pozwolił na przedstawienie 24-latkowi zarzutu zabójstwa. Mężczyzna może usłyszeć wyrok nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Dalsze czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna, prowadzą śledczy z VII Komisariatu Policji w Łodzi.

( KWP w Łodzi / mw)

Film Odpowie za zabójstwo swojej babci Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Odpowie za zabójstwo swojej babci (format mp4 - rozmiar 3.86 MB)