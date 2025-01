Sprawca ataku na motorniczego zatrzymany przez poznańskich policjantów Data publikacji 31.01.2025 Powrót Drukuj Działania operacyjne oraz identyfikacyjne policjantów z Komisariatu Policji Poznań - Wilda doprowadziły do zatrzymania mężczyzny odpowiedzialnego za uderzenie w twarz motorniczego tramwaju przy ul. Traugutta w Poznaniu. Do sprawy zatrzymana została także jego partnerka. Sprawca działał w warunkach recydywy - grozi mu do 4,5 roku pozbawienia wolności.

Policjanci z poznańskiej Wildy od poniedziałku 27 stycznia br. pracowali nad sprawą dotyczącą naruszenia nietykalności cielesnej motorniczego tramwaju linii 10. Do zdarzenia doszło na przystanku przy ul. Traugutta w Poznaniu. Wówczas pracownik MPK zauważył na przystanku mężczyznę szarpiącego kobietę. Postanowił zareagować na tę sytuację. Został wtedy uderzony pięścią w twarz. Przed przyjazdem policjantów zarówno kobieta, jak i mężczyzna oddalili się z miejsca zdarzenia. Motorniczemu została udzielona pomoc, po zaopatrzeniu w szpitalu został zwolniony do domu.

Policjanci natychmiast zajęli się tą sprawą. Działania operacyjne oraz identyfikacyjne kryminalnych z Wildy, jak również analiza zabezpieczonego monitoringu, a następnie wyciągnięcie właściwych wniosków śledczych doprowadziło do zatrzymania sprawcy ataku na motorniczego. 30 stycznia br., na trzeci dzień od zdarzenia, 38-letni mężczyzna oraz jego partnerka zostali zatrzymani na jednej z ulic na poznańskim starym mieście. Trafili do policyjnego aresztu. Kobieta została przesłuchana w charakterze świadka. 38-latek okazał się także osobą poszukiwaną celem przeprowadzenia czynności procesowych do innej sprawy. Obydwoje wcześniej byli wielokrotnie karani m.in. za udział w bójce, naruszenie nietykalności, uszkodzenia mienia czy groźby.

Dziś mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w warunkach recydywy. Policjanci zawnioskowali także do prokuratury o tymczasowy areszt dla zatrzymanego. Grozi mu do 4,5 roku pozbawienia wolności.