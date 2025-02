Bohaterska akcja legnickich policjantów - uratowali życie mieszkańcom płonącej kamienicy Data publikacji 03.02.2025 Powrót Drukuj Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy podczas wykonywania czynności służbowych zauważyli kłęby dymu wydobywające się z budynku i na tej podstawie błyskawicznie podjęli ewakuację mieszkańców. W wyniku natychmiastowych działań policjanci wyprowadzili na zewnątrz lokatorów, którzy jeszcze nie opuścili budynku, a wśród nich 7-letnie dziecko. Narażając własne życie, ratowali innych.

W miniony piątek, 31 stycznia 2025 roku, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy około godziny 17.00, podczas patrolu zauważyli kłęby dymu wydobywające się z budynku przy ulicy Dmowskiego. Sytuacja była niezwykle niebezpieczna, a silne zadymienie oraz widoczny ogień stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w środku. Mundurowi natychmiast powiadomili dyżurnego stanowiska kierowania, w ten sposób na miejsce zadysponowano również Straż Pożarną i Zespół Ratownictwa Medycznego.

Mimo grożącego niebezpieczeństwa, funkcjonariusze nie wahali się ani chwili, zdeterminowani by pomóc wbiegli do budynku pomimo gęstego dymu i bardzo szybko wzrastającej temperatury. Narażając własne życie zaczęli ewakuować mieszkańców z płonącego budynku. Wkrótce na miejsce dotarł także drugi patrol z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego, który również przystąpił do ewakuacji mieszkańców.

W trakcie akcji ratowniczej policjanci dotarli na poddasze, gdzie znajdowało się epicentrum pożaru i wyprowadzili na zewnątrz mężczyznę.

Funkcjonariusze ewakuowali łącznie 5 osób, w tym jedno dziecko w wieku około 7 lat. Na szczęście, żadna z wyprowadzonych osób nie doznała obrażeń ani nie wymagała pomocy medycznej.

W międzyczasie na miejsce zdarzenia dotarło 11 zastępów Straży Pożarnej oraz przedstawiciele służb ratunkowych, którzy podjęli dalsze działania gaśnicze oraz ratunkowe. W analogicznym czasie policjanci kontynuowali ewakuację, wyprowadzając kolejnych 9 mieszkańców z przyległych klatek schodowych, gdzie również panowało zadymienie.

Budynek przy ulicy Dmowskiego został wyłączony z użytku przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego, który stwierdził uszkodzenia konstrukcji i zagrożenie dla bezpieczeństwa lokatorów. Jedna z ewakuowanych osób skorzystała z lokalu zastępczego, a pozostałe udały się do rodzin.

Dzięki błyskawicznej reakcji i odwadze funkcjonariuszy, którzy ryzykowali własne życie, udało się zapobiec tragedii. Ich profesjonalizm i poświęcenie zasługują na najwyższe uznanie.