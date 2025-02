Policjanci ruchu drogowego odnaleźli w lesie mężczyznę, który uległ wypadkowi na quadzie Data publikacji 03.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci z lęborskiej drogówki udzielili pomocy 37-latkowi, który wybrał się quadem do lasu na przejażdżkę i uległ wypadkowi. Mężczyzna doznał złamań kości i nie był w stanie samodzielnie wrócić do domu. Nie pomagał fakt, że wjechał głęboko w leśny teren, przez co najbliżsi, których powiadomił o wypadku, nie mogli go zlokalizować. Zrobili to natomiast policjanci, zaalarmowani o zdarzeniu.

W niedzielę, 2 lutego 2025 r. przed południem dyżurny lęborskiej Policji otrzymał zgłoszenie o potrzebującym, pomocy mężczyźnie, który w lesie na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska uległ wypadkowi.

Ze zgłoszenia wynikało, że 37-latek wybrał się do lasu na przejażdżkę quadem i w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, który się przewrócił. Mężczyzna ze złamaną ręką nie był w stanie wydostać się z lasu, a członkowie rodziny, których w pierwszej kolejności powiadomił o wypadku i wysłał im „pinezkę”, nie mogli go zlokalizować. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci ruchu drogowego oraz zespół ratownictwa medycznego. Do poszukiwań włączyli się również strażacy OSP z Pogorszewa. 37-latek znajdował się głęboko w lesie, z dala od drogi przeciwpożarowej i trudno było ustalić w którym miejscu się dokładnie znajduje. Mł. asp. Joanna Merchel i podkomisarz Arkadiusz Loda – naczelnik lęborskiej drogówki byli z nim w stałym kontakcie telefonicznym, udzielając mu przy tym wsparcia psychicznego. Mundurowi polecili mężczyźnie by nasłuchiwał sygnałów dźwiękowych nadawanych z radiowozu i w ten sposób po kilkudziesięciu minutach poszukiwań dotarli do celu. 37-latek znajdował się w odległości ponad 2 km od drogi przeciwpożarowej.

Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy, ogrzali go w radiowozie, a gdy na miejsce strażacy dowieźli ratownika medycznego, wspólnie przewieźli radiowozem poszkodowanego do karetki, która nie mogła dojechać na miejsce wypadku ze względu na trudny teren.

Dzięki sprawnym i skutecznym działaniom służb biorących udział w poszukiwaniach, potrzebujący pomocy uzyskał ją na czas. Za nieuprawniony wjazd quadem do lasu 37-latek został pouczony. Przy okazji przypominamy, że zgodnie z art. 29 Ustawy o lasach poruszanie się pojazdem silnikowym dopuszczalne jest tylko drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.