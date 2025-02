Skuteczna akcja warszawskiej Policji na Podhalu Data publikacji 03.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji przy współpracy z funkcjonariuszami KRP Warszawa IV w miniony weekend zatrzymali Rafała C. ps. „Cybsa”. Mężczyzna przez blisko pięć miesięcy ukrywał się przed organami ścigania. Był poszukiwany za poważne przestępstwa kryminalne, w tym m.in. rozbój, za które został skazany na prawie 16 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań Komendy Głównej Policji w codziennej służbie zajmują się wspieraniem podległych jednostek w działaniach poszukiwawczych. Tak też było w tym przypadku. Policjanci zaangażowali się w poszukiwania Rafała C., który nie stawił się do odbycia ciążącej na nim wysokiej kary pozbawienia wolności i ukrywał się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

W wyniku czynności operacyjnych wykonywanych we współpracy z jednostką prowadzącą sprawę poszukiwań „Cybsa” ( KRP Warszawa IV) ustalono, że może on przebywać poza Warszawą, prawdopodobnie na Podhalu. Dalsze działania doprowadziły do ustalenia dokładnego miejsca przebywania poszukiwanego na terenie miejscowości Murzasichle.

Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie przy wsparciu miejscowych funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem, w minioną sobotę w godzinach porannych zatrzymali Rafała C.

36-latek nie spodziewał się, że Policja odnajdzie go w jednym z podhalańskich pensjonatów. Był zaskoczony i nie stawiał oporu podczas zatrzymania.

Mężczyzna zostanie osadzony w odpowiedniej jednostce penitencjarnej.

( KGP )