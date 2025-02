Piski oficer dyżurny pomógł kobiecie w Teksasie Data publikacji 04.02.2025 Powrót Drukuj ,,Pomagamy i chronimy” nie tylko na terenie kraju, ale także za oceanem. Z bardzo nietypową sytuacją spotkał się oficer dyżurny piskiej jednostki. Otrzymał telefoniczne zgłoszenie od amerykańskiego żołnierza stacjonującego w jednostce wojskowej na terenie powiatu piskiego. Mężczyzna niepokoił się o zdrowie żony mieszkającej w Teksasie. Kobieta miała pod opieką dwójkę małych dzieci. Dzięki determinacji piskiego dyżurnego kobieta w samą porę uzyskała pomoc służb medycznych. Międzynarodowa interwencja zakończyła się pomyślnie.

Oficer dyżurny każdej jednostki Policji to osoba, od której wymaga się umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Zdarza się, że policjant na stanowisku kierowania boryka się z różnego rodzaju trudnościami, które musi pokonać, by pomóc. Stanowczość i determinacja to pożądane cechy funkcjonariusza na tym stanowisku.

Tak właśnie było w przypadku jednego z oficerów dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Otrzymał on telefoniczne zgłoszenie od amerykańskiego żołnierza stacjonującego w jednostce wojskowej na terenie powiatu piskiego. Mężczyzna niepokoił się o zdrowie swojej żony, która mieszka w USA w stanie Teksas. Sytuacja była na tyle trudna i niepokojąca, że kobieta mieszkała z dwójką małych dzieci.

Oficer dyżurnej piskiej jednostki wykonał mnóstwo telefonów, by pomóc tej amerykance. Dzięki jego determinacji i współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji wszytko skończyło się dobrze. Kobieta wymagała natychmiastowej pomocy medycznej, którą otrzymała w samą porę. Trafiła do szpitala. Dziećmi zaopiekowała się babcia.

W ten sposób oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Piszu pomógł kobiecie mieszkającej w Teksasie.