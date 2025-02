Potrącił rowerzystę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia Data publikacji 04.02.2025 Powrót Drukuj 54-latek jadąc do pracy został potrącony. Sprawca nie udzielił mu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci w wyniku podjętych działań ustalili pojazd oraz sprawcę. Sąd zadecydował o 3-miesięcznym areszcie.

W minioną sobotę (1 lutego) około godziny 5:00 inowrocławska policja została powiadomiona o zdarzeniu drogowym w miejscowości Szarlej, gdzie miał zostać potrącony rowerzysta.

Okazało się, iż jadący do pracy 54-latek, w pewnym momencie został uderzony przez nadjeżdżający pojazd. Kierujący pojazdem, nie udzielił pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. Pomoc została wezwana, przez przypadkowego przechodnia, który zauważył leżącego mężczyznę. Policjanci na miejscu przeprowadzili czynności, zmierzające do ustalenia pojazdu, którym okazał się pojazd marki BMW, należące do mieszkańca Kruszwicy.

Mundurowi udali się na adres, pod którym pojazd był zarejestrowany, jednak nie było tam ani pojazdu, ani osoby, która w tym dniu była użytkownikiem. Dalsza praca policjantów doprowadziła do ustalenia miejsca pobytu właściciela samochodu marki BMW. Ukrywał się u znajomego. Również został odnaleziony pojazd, który był w stodole pod Kruszwicą. Auto miało charakterystyczne uszkodzenia po kolizyjne, takie jak: pęknięty zderzak, wgnieciona maska, zbita szyba czołowa.

Zatrzymany mężczyzna to 23-letni mieszkaniec Kruszwicy. Sąd wobec 23-latka zastosował tymczasowy areszt.

Policjanci proszą świadków zdarzenia, bądź osoby mające informacje na temat okoliczności zdarzenia o kontakt z KP Kruszwica pod numerem telefonu 47 7528 104, bądź całodobowo KPP Inowrocław 47 7528 210.