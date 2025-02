Policjanci pomogli zagubionemu 7-latkowi Data publikacji 04.02.2025 Powrót Drukuj Nowomiejscy policjanci pomogli w bezpiecznym powrocie do swoich opiekunów chłopcu, który samotnie oddalił się z posesji. 7-latek przebywający na feriach w powiecie oddalił się bez opieki i zagubił. Dzięki szybkiej i skutecznej interwencji policjantów wrócił bezpiecznie pod opiekę dziadków.

Ta nietypowa interwencja miała miejsce w miniony weekend. W niedzielę (2.02.2025) około godziny 13:00 oficer dyżurny nowomiejskiej Policji otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, z którego wynikało, że jej 7-letni wnuk oddalił się bez opieki z miejsca ich pobytu. Z relacji roztrzęsionej zawiadamiającej wynikało, że przyjechała z rodziną na ferie zimowe na teren gminy Kurzętnik. Podczas gdy członkowie rodziny szykowali się do wyjścia z domu, by udać się na teren ośrodka narciarskiego, w pewnym momencie zauważyli brak wśród nich 7-latka. Chłopiec najprawdopodobniej nie mógł się doczekać wyjścia na stok, dlatego postanowił sam tam dotrzeć. Policjanci, błyskawicznie zebrali podstawowe informacje o chłopcu i wiedząc, że był ubrany w charakterystyczny kask narciarski, spodnie i kurtkę co sugerowało, że sam mógł iść pieszo się na teren ośrodka, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych pojechali we wspomnianym kierunku.

Po drodze funkcjonariusze napotkali wystraszanego chłopca, którym się zaopiekowali. Zabrali go do radiowozu, a następnie zawieźli do miejsca zakwaterowania, w którym przebywał z rodziną.

Ta interwencja pokazuje, że hasło „Pomagamy i Chronimy” ma swe odzwierciedlenie w codziennych działaniach funkcjonariuszy.