Policyjny pilotaż do szpitala w trosce o zdrowie nastolatka

Data publikacji 04.02.2025

Policjanci z wydziału ruchu drogowego puławskiej komendy, podczas służby na S-17 zostali poproszeni o pomoc w szybkim dostaniu się do szpitala w Rykach. W citroenie znajdował się 19-latek, który wymagał pilnej konsultacji medycznej, a jego stan się pogarszał. Policjanci bez wahania wykorzystali pojazd uprzywilejowany, by eskortować nastolatka wraz z jego matką do szpitala w Rykach.