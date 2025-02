Pomogli chłopcu, który w nocy spacerował w bieliźnie Data publikacji 05.02.2025 Powrót Drukuj Zdzieszowiccy policjanci zaopiekowali się chłopcem, który w nocy ubrany jedynie w majtki, koszulkę i skarpetki stał przed jednym ze sklepów spożywczych. Policjantów zaalarmował mężczyzna, który szedł po zakupy do marketu. Do czasu przyjazdu policyjnego patrolu zabrał chłopca do sklepu i sprawował nad nim opiekę.

Do interwencji doszło 1 lutego 2025 r. w miejscowości Zdzieszowice na Opolszczyźnie. Dyżurny krapkowickiej komendy około 23.00 otrzymał zgłoszenie, że przed jednym ze sklepów spożywczych mężczyzna zauważył chłopczyka ubranego jedynie w majtki, koszulkę i skarpetki. Ze względu na panującą niską temperaturę i zimową aurę, mężczyzna zabrał chłopca do sklepu, gdzie oczekiwał na przyjazd policyjnego patrolu.

Policjanci zajęli się wystraszonym chłopcem, z którym kontakt był utrudniony ze względu na jego autyzm. Jeden z policjantów zdjął swoją służbową bluzę i okrył zmarznięte dziecko. Kiedy chłopczyk się uspokoił, nawiązał kontakt z mundurowymi i wskazał drogę do domu. Kiedy policjanci zapukali do drzwi mieszkania, otworzyli rodzice chłopca, kompletnie zaskoczeni, że syn niezauważony przez nikogo opuścił mieszkanie. Rodzice przypuszczali, że syn mógł chcieć pójść do domu swojego dziadka, z którym ma bardzo dobry kontakt. W czasie rozmowy z rodzicami policjanci wyczuli od opiekunów dziecka woń alkoholu. Badanie trzeźwości wskazało, że ojciec 10-latka miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, a matka chłopca blisko pół promila. W takich okolicznościach chłopiec nie mógł zostać pod opieką nietrzeźwych rodziców i został przekazany dziadkowi.

Na szczególne słowa uznania zasługuje mężczyzna, który nie był obojętny wobec chłopca i natychmiast zareagował zabierając go do sklepu i powiadamiając Policję. Dzięki jego czujności i szybkiej reakcji udało się zapobiec tragedii i udzielić dziecku pomocy.

Zdzieszowiccy policjanci prowadzą czynności w sprawie narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Przypominamy, że zgodnie z art. 160 kodeksu karnego:

§ 1. kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

O dalszym losie 10-latka zadecyduje Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Kożlu.

