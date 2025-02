Razem w walce o życie. Policjanci i strażacy uratowali psa z pożaru Data publikacji 05.02.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Oksywia wspólnie ze strażakami wykazali się niezwykłą empatią i profesjonalizmem podczas interwencji związanej z pożarem. Strażacy wynieśli z płonącego budynku nieprzytomnego psa, który znajdował się w środku. Policjanci natychmiast zorganizowali tlen od strażaków, który podali zwierzęciu, a po odzyskaniu czynności życiowych, przewieźli psa do weterynarza.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni – Oksywiu podczas akcji gaśniczej jednego z mieszkań na terenie dzielnicy uratowali psa. Strażacy znaleźli w płonącym budynku nieprzytomnego czworonoga. Zwierzę natychmiast zostało wyniesione na zewnątrz, gdzie policjanci zorganizowali dostarczenie tlenu od strażaków. Dzięki szybkiej i skutecznej akcji ratunkowej pies odzyskał przytomność. Następnie, aby zapewnić zwierzęciu odpowiednią opiekę, funkcjonariusze przewieźli go do kliniki weterynaryjnej. Po przeprowadzonym badaniu pies został przekazany do schroniska „Ciapkowo”, gdzie otrzymał dalszą pomoc.

Policjanci podkreślają, jak ważna jest współpraca służb ratunkowych. Ta sytuacja pokazuje, że jest to klucz do skutecznego działania, a przecież ratując życie liczy się każda sekunda.