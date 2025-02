Myślał, że jest bezkarny - 36-latek znieważył policjantów w Internecie i usłyszał zarzuty Data publikacji 05.02.2025 Powrót Drukuj Zarzut znieważenia funkcjonariuszy podczas wykonywania czynności służbowych usłyszał polkowiczanin, który zamieścił wulgarny komentarz pod zdjęciami z wizerunkami policjantów i następnie opublikował opisane treści na swoich profilach w portalach społecznościowych. 36-latkowi grozi kara roku pozbawienia wolności.

Flagowy model forda przykuł uwagę polkowickich policjantów. Powodem dostrzeżenia mustanga na jednej z ulic miasta, nie były walory estetyczne samochodu, a ujawnienie wykroczenia. Siedzący za kierownicą mężczyzna zignorował znak "Stop", wobec czego funkcjonariusze zostali zobligowali do podjęcia interwencji.

36-latek od początku kontroli był poirytowany czynnościami policjantów. Mężczyzna stwierdził, że funkcjonariusze nie mają co robić i po prostu się go czepiają. Postanowił także rejestrować przebieg interwencji i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie okoliczności i późniejsze konsekwencje. Kierowca został poinformowany o zakazie rozpowszechniania wizerunku mundurowych, ale nie dość, że pouczenie zignorował, to dodatkowo dał powód ku temu, by ponownie spotkać się z policjantami. Mieszkaniec Polkowic opublikował za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych zdjęcie z wizerunkami funkcjonariuszy, którzy podjęli wobec niego interwencję, a całość opatrzył wulgarnym komentarzem znieważającym policjantów.

Efekty opisywanej publikacji ostatecznie dotarły do polkowickich funkcjonariuszy, którzy zapukali do drzwi 36-latka. Polkowiczanin w kajdankach trafił do komendy powiatowej, gdzie usłyszał zarzut znieważenia policjantów. Teraz może trafić do zakładu karnego nawet na rok.