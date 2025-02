Kolejny oszust wyłudzający pieniądze metodą "na policjanta" zatrzymany Data publikacji 05.02.2025 Powrót Drukuj Lubelscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który brał udział w wyłudzeniu pieniędzy metodą „na policjanta”. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec Łodzi. Poszkodowana 86-latka z Lublina myśląc, że bierze udział w policyjnej akcji, przekazała 35-latkowi 17 tys. zł. Wczoraj oszust został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

W poniedziałek (3 lutego) policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie realizując ustalenia własne zatrzymali mężczyznę, który brał udział w oszustwie metodą „na policjanta".

Do przestępstwa doszło 23 stycznia w Lublinie. Na telefon 86-latki zadzwonił fałszywy pracownik ZUS , który poinformował o przesyłce do odebrania. Po chwili kobieta otrzymała kolejne połączenie. Tym razem rozmówca przedstawił się za funkcjonariusza Policji. Mężczyzna oświadczył, że bierze udział w akcji rozpracowywania szajki przestępców, którzy za cel obrali sobie mieszkanie emerytki. Rozmówca poinformował kobietę, że musi pomóc zatrzymać przestępców. W konsekwencji seniorka dała się podejść sprytnie postępującym przestępcom i zgodziła się przekazać gotówkę. Zgodnie z ustaleniami 86-latka spakowała oszczędności i przekazała kurierowi. Straciła 17 000 złotych. Gdy emocje opadły, seniorka poinformowała rodzinę i policjantów.

Pracując nad tą sprawą funkcjonariusze ustalili, dane jednego ze sprawców, który brał udział w oszustwie. Okazał się nim 35-letni mieszkaniec Łodzi. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Ponadto mężczyzna po pieniądze przyjechał samochodem, mimo że miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Wczoraj został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Jeszcze tego samego dnia trafił do sądu z wnioskiem Policji i Prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 35-latka tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Za udział w przestępstwie oszustwa grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za złamanie sądowego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy, że przestępcy, aby nas oszukać, wykorzystują każdą sytuację. W celu uwiarygodnienia swojej przestępczej działalności podają się za policjantów, za członków rodziny, a także za pracowników różnych firm i instytucji. Zazwyczaj oszuści informują o wypadku osoby z naszej rodziny oraz o tym, że potrzebna jest szybka pomoc finansowa. Często zdarza się, że przestępcy przedstawiają się jako oficerowie Policji i przekonują swoje ofiary do wzięcia udziału w akcji policyjnej lub informują, że osoba nam najbliższa została zatrzymana i w związku z tym oferują pomoc w załatwieniu sprawy.

Pamiętajmy, że Policja nie informuje o swoich działaniach, nie wykorzystuje osób postronnych, tym bardziej nie korzysta ze środków pieniężnych tych osób. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i podejrzeń należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.