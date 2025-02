Zmiana na stanowisku zastępcy dowódcy CPKP „BOA” Data publikacji 05.02.2025 Powrót Drukuj Dziś w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków służbowych i pożegnania się ze służbą oficerów tej jednostki – Zastępcy Dowódcy CPKP „BOA” insp. Krzysztofa Sowińskiego oraz jednego z naczelników wydziału bojowego.

W zbiórce uczestniczyli Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, dowódca CPKP „BOA” insp. Łukasz Pikuła, kadra kierownicza, oficerowie, policjanci, pracownicy, emerytowani funkcjonariusze tej jednostki oraz zaproszeni goście.

Insp. Krzysztof Sowiński to doświadczony oficer z 28-letnim stażem służby w Policji, którą rozpoczął na stanowisku aplikanta Sekcji Technicznej Wydziału Antyterrorystycznego Komendy Stołecznej Policji. Przez całą swoją służbę był związany z jednostką antyterrorystyczną. Od czerwca 2004 r. do grudnia 2004 r. delegowany był do pełnienia służby w Siłach Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie. Wieloletnie doświadczenie, ogromna wiedza oraz rzetelna i profesjonalna służba na kolejnych powierzanych mu stanowiskach przyniosła mu we wrześniu 2018 r. awans na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji. 20 kwietnia 2019 r. został powołany na stanowisko zastępcy dowódcy CPKP „BOA”. Od grudnia 2021 r. do sierpnia 2022 r. był dowódcą 33. Rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie.

W czasie swojej służby został odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotą Odznaką Zasłużony Policjant i Odznaką Honorową Służby Kontrterrorystycznej.

Rozkazem personalnym nr 467 z dnia 4 lutego 2025 r. Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia, obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Dowódcy CPKP „BOA” zostały powierzone kom. Piotrowi Hajdukowi, funkcjonariuszowi z 18-letnim stażem służby w Policji, dotychczas pełniącemu służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Szkoleniowo-Bojowego CPKP „BOA”.