Podziękowania od kuriera za odzyskanie skradzionego busa firmy przesyłkowej

„Wierna służba Narodowi, ochrona ustanowionego Konstytucją RP porządku prawnego, a także bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli – to są obowiązki, których bezwzględne wykonywanie, choćby z narażeniem własnego życia, ślubuje każdy policjant przed podjęciem służby". Cytowane słowa to fragment listu, który wpłynął do Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju inspektora Artura Deryło. Autor listu dziękuje w nim policjantowi, który po pościgu zatrzymał 28 latka, który ukradł zaparkowany pod jednym z marketów w Turobinie samochód dostawczy.

Do zdarzenia doszło 23 stycznia 2025 roku. Mężczyzna wykorzystując chwilę nieuwagi kuriera odjechał jego samochodem zaparkowanym przed supermarketem przy ulicy Piłsudskiego w Turobinie. Auto było niezamknięte, a kluczyki znajdowały się w środku.

Kiedy kurier zauważył zdarzenie, pobiegł do pobliskiego posterunku policji. Policjanci szybko ustalili kierunek ucieczki sprawcy i rozpoczęli pościg. Skradziony pojazd został przez nich zauważony w miejscowości Guzówka. Okazało się, że kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Następnie sprawca porzucił pojazd i zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez aspiranta sztabowego Sławomira Kapronia z Posterunku Policji w Turobinie.

Jak się okazało, sprawcą kradzieży był 28 letni mieszkaniec powiatu biłgorajskiego. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że rzuciła go dziewczyna i chciał odreagować. Trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu i kierowania w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Autor podziękowań podkreśla, że natychmiast po poinformowaniu aspiranta sztabowego Sławomira Kapronia podjął on pościg za sprawcą, który uciekał skradzionym samochodem. „Dzięki jego natychmiastowej reakcji(…) wzorowemu zaangażowaniu sprawca kradzieży został tego samego dnia zatrzymany, skradziony samochód (…) odzyskany, a dowody popełnionego przestępstwa (…) należycie zebrane i zabezpieczone”.

Z całego serca dziękujemy za miłe słowa!

„Pomagamy i chronimy” - to hasło, które przyświeca policjantom każdego dnia. Służba w Policji to nieustająca gotowość do niesienia pomocy ludziom, znajdującym się w potrzebie.