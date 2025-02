Już jest z nami. Policyjna Platforma Ochrony Praw Człowieka (PPOPC) Data publikacji 06.02.2025 Powrót Drukuj Policyjna służba, jako swoistego rodzaju misja na rzecz społeczeństwa, powinna być realizowana w ramach horyzontalnego dialogu z ludźmi, w możliwie wielu obszarach. Formacja służąca społeczeństwu, aby w sposób praworządny realizowała zadania ochronne i dbające o bezpieczeństwo ludzi, ma obowiązek wsłuchiwać się zarówno w oczekiwania ludzi, jak też przyjmować konstruktywną krytykę i wprowadzać działania naprawcze.

Źródło idei

Respektowanie praw i wolności człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej w działaniach Policji stanowi absolutnie niezbędny komponent i wyznacznik funkcjonowania tej formacji w demokratycznym państwie prawa. Wartości te muszą być stale pielęgnowane, a jakość i profesjonalizm działań Policji powinny się stale zwiększać. Dbałość o przestrzeganie praw i wolności człowieka oraz zasad etycznych przez policjantów oraz pracowników Policji wymaga jednak nie tylko monitorowania oraz kontrolowania postaw i zachowań funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz podejmowania działań edukacyjnych podnoszących ich kompetencje w zakresie praw człowieka i etyki, ale także opracowywania planów rozwoju ochrony praw człowieka, w oparciu o aktualne potrzeby społeczne, opinie ekspertów, wyniki badań, analiz i raportów. Działania Policji w zakresie ochrony praw i wolności człowieka powinny być planowe, skoordynowane oraz monitorowane.

Policja od lat współpracuje z innymi instytucjami publicznymi, środowiskiem naukowym, czy też społeczeństwem obywatelskim. Przyjęta forma dialogu ma charakter doraźny lub długofalowy oraz w naturalny sposób dedykowany konkretnym zagadnieniom wymagającym współpracy. Opracowano zatem założenia organizacyjne Policyjnej Platformy Ochrony Praw Człowieka (PPOPC), jako formy komunikacji, między innymi, ze społeczeństwem obywatelskim oraz podmiotami publicznymi.

Zatem po co?

Ideą Platformy jest zaktywizowanie Policji do poszukiwań partnerów do prowadzenia ukierunkowanego dialogu społecznego i międzyinstytucjonalnego. Spektrum potencjalnego dialogu jest szerokie i skupione może być zarówno na tematyce wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwami, wzmacnianiu cech podmiotowych interwencji policyjnych, w tym prewencji zachowań przemocowych policjantów, wzmacniania standardów etycznych w działaniach Policji, w tym respektowania obowiązku zachowania neutralności politycznej, wsparcia działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, edukacji na rzecz wiedzy społeczeństwa o wzajemnych prawach i obowiązkach w sytuacji interwencyjnej – tzw. wiedza o Policji, edukacja antydyskryminacyjna, w tym międzykulturowa, zwiększenie dialogu z przedsiębiorcami społecznymi - w rozumieniu kształtowania i rozwoju ekonomii solidarności społecznej. Jednym z proponowanych rozwiązań jest zatem ustanowienie w Policji Policyjnej Platformy, jako miejsca i pola do stałego dialogu na rzecz profesjonalizacji działań policjantów, w kontakcie ze społeczeństwem. Głównym celem ustanowienia Platformy jest potrzeba dalszej profesjonalizacji służby policjantów w kontakcie ze społeczeństwem, poprzez różne formy wzajemnej aktywności, mające na celu wzmacnianie praworządności w codziennych działaniach na rzecz ochrony i bezpieczeństwa ludzi.

Główne obszary działania Policyjnej Platformy Ochrony Praw Człowieka:

Edukacja na rzecz wiedzy o uprawnieniach Policji i odpowiedzialności karnej

Kształtowanie pro-człowieczych oraz etycznych postaw i zachowań policjantów

Wzmacnianie gwarancji praworządnych działań policjantów

Wzmacnianie cech podmiotowych interwencji policyjnych, w tym budowanie prewencji zachowań przemocowych policjantów

Zapobieganie zjawisku wtórnej wiktymizacji oraz dyskryminacji w kontakcie z Policją

Wzmacnianie działań na rzecz zachowania neutralności politycznej policjantów;

Profesjonalizacja zabezpieczenia zgromadzeń publicznych

Wzmacnianie postaw antydyskryminacyjnych policjantów

Wzmacnianie wrażliwości policjantów wobec osób pozostających w kryzysie bezdomności

Dyskusje na temat prawa regulującego działalność Policji i potrzeb jego ewentualnych zmian

Identyfikowanie wzajemnych obszarów edukacyjnych

Tematyka wyzwań dotyczących kontaktów policjantów z osobami z niepełnosprawnościami

Społeczna kontrola nad działaniami policjantów

Docelowymi parterami POOPC mogą być jednostki sektora finansów publicznych, Organizacje pozarządowe (tzw. trzeci sektor) działające na rzecz ochrony praw i wolności człowieka, przedsiębiorcy społeczni, organizacje i instytucje jaki np. ONZ, OBWE, RE i UE, Krajowe i zagraniczne służby o profilu policyjnym. Organizację pracy Platformy powierzono Pełnomocnikowi Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka (Zespołowi ds. Ochrony Praw Człowieka w Gabinecie Komendanta Głównego Policji). Liderami Platformy na poziomie lokalnym będą pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka (zespoły ds. ochrony praw człowieka), ustanowieni w jednostkach Policji.

Jak PPOPC będzie działać?

Platforma nie przewiduje formuły członkostwa i związanych z tym zobowiązań formalnych. Platforma będzie realizowała zadania w trybie spotkań stacjonarnych, wyjazdowych oraz on-line. Działanie Platformy może przyjmować różne formy aktywności, takie jak na przykład: spotkania robocze, debaty, seminaria eksperckie, warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne. Spotkania Platformy może inicjować zarówno Lider, jak też podmioty wskazane jako Docelowi Partnerzy. Udział w spotkaniu odbywa się na zaproszenie Lidera i ma charakter pro bono. Inicjatywy Platformy realizowane są w atmosferze dialogu, szacunku oraz tolerancji dla odmiennych poglądów i stanowisk.

Uwaga: Działania Platformy nie mają charakteru interwencyjnego, zatem w ramach inicjatyw poszukiwać się będzie wyłącznie rozwiązań dla kwestii systemowych z zakresu dbałości o praworządne działania Policji. Komunikacja w trybie obiegowym, w tym także kierowanie zaproszeń odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Oznaczenie graficzne Platformy

Oznaczenie graficzne Platformy stanowi LOGO opracowane dla sieci policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka z dopiskiem: Policyjna Platforma Ochrony Praw Człowieka. Oznaczenie graficzne ma charakter popularyzacyjny i promocyjny i będzie używane między innymi na plakatach, bannerach, w zaproszeniach, prezentacjach oraz okolicznościowych przedmiotach promocyjnych. Tarcza w LOGO oznacza ochronę przed naruszeniami praw. Kolor niebieski odpowiada barwom policyjnym. Umiejscowiony wewnątrz tarczy paragraf wraz z widocznym po prawej stronie rysem bocznego profilu twarzy, oznacza prawną ochronę człowieka.

Kiedy zacznie funkcjonować i jak się kontaktować z PPOPC?

W istocie PPOPC otrzymała zielone światło od Komendanta Głównego Policji. Formalnie już działa. To, czy projekt będzie się rozwijał, zależy wyłącznie od tego czy społeczeństwo będzie chciało prowadzić dialog z Policja, w zarysowanej formule. PPOPC ma charakter pro-aktywny, ale nie ekspansywny. Proponujemy rozmowy w wysoce kulturalnych standardach relacyjnych, w istocie o wszystkim, co może wzmocnić gwarancję praworządnych działań Policji. Pierwsze udane spotkanie pod szyldem Platformy Policja ma już za sobą. Niedawno podpisano porozumienie o współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji. W lutym odbyło się spotkanie robocze zespołu IOM i Policji, który pracuje nad warsztatem dla policjantów nt. poszerzania wiedzy na w obszarze komunikacji międzykulturowej oraz rozwijania i ćwiczenia kompetencji z zakresu porozumiewania się z ludźmi z innych kręgów kulturowych.

Zapraszamy do współpracy w ramach kameralnych spotkań lub wspólnych seminariów, konferencji, szkoleń itp. Ideą Platformy jest także przyjmowanie zaproszeń i udział w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty.

Insp. Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka

Kontakt z Platformą: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl