Max wytropił pijanego kierowcę

Policyjny pościg za pijanym taksówkarzem, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, zakończył się jego skutecznym zatrzymaniem. Pomógł Max. Policyjny pies doprowadził swojego przewodnika do mieszkania nieodpowiedzialnego 46-latka, który trafił do policyjnej celi.

W poniedziałek około godziny 18.30 na ulicy Batalionów Chłopskich w Częstochowie, policjanci z częstochowskiej drogówki zauważyli kierującego taksówką, który przekroczył dozwoloną prędkość o 35 km/h. W związku z tym postanowili skontrolować ten pojazd. Kierujący, pomimo wydawanych mu sygnałów do zatrzymania się, zignorował polecenie, przyśpieszył i zaczął oddalać się w stronę Jaskrowa.

Mundurowi od razu ruszyli za nim w pościg, lecz w pewnym momencie stracili z nim kontakt. O sytuacji powiadomiono inne patrole, które włączyły się w poszukiwania tego pojazdu. Po chwili inny patrol drogówki w Skrzydłowie odnalazł porzucony w polu samochód. Wewnątrz nikogo nie było. Rozpoczęły się poszukiwania kierującego. Na miejsce dyżurny skierował przewodnika z psem tropicznym.

Max od razu podjął trop i zaprowadził swojego przewodnika sierż. sztab. Łukasza Balsama do jednej z posesji w Skrzydlowie. Tam, również dzięki pomocy świadków, mundurowi z drogówki zatrzymali 46-latka. Mężczyzna przyznał się do kierowania pojazdem i został zatrzymany do wyjaśnienia. Pobrano mu także krew do analizy na obecność alkoholu i narkotyków.

Zgromadzony przez kryminalnych z częstochowskiej „piątki” materiał dowodowy, pozwolił śledczym przedstawić mu zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymania się do kontroli drogowej. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Alkohol znacznie osłabia zdolność koncentracji, wydłuża czas reakcji i zmniejsza zdolność oceny sytuacji na drodze, co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.