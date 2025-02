Wjechała na ekspresówkę "pod prąd". Odpowie przed sądem Data publikacji 06.02.2025 Powrót Drukuj Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów policjantów. Elektroniczna skrzynka „Stop agresji drogowej” umożliwia poinformowanie funkcjonariuszy, każdemu, kto zarejestrował rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem policjanci otrzymali zgłoszenie o kierującej osobówką jadącą „pod prąd” trasą S7. Funkcjonariusze z Pasłęka ustali i przesłuchali kierującą. 66-latka wkrótce ze swojego zachowania będzie się tłumaczyć przed sądem.

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w niedzielę (02.02.2025) na trasie S-7 na wysokości Pasłęka, gdzie kierująca kią jechała „pod prąd” drogą ekspresową. Zdarzenie zostało nagrane wideorejestratorem i przesłane na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Policjanci w trakcie czynności dotarli do 66-letniej kierującej autem. Kobieta twierdziła, że jadąc S7 w kierunku Elbląga na wysokości Pasłęka zorientowała się, że powinna jechać do Ostródy, więc zawróciła na drodze ekspresowej. Gdy zorientowała się, że jedzie „pod prąd” dojechała do najbliższego zjazdu i zjechała z drogi szybkiego ruchu.

Policjanci z Komisariatu Policji w Pasłęku przesłuchali kobietę na okoliczność zdarzenia. Zebrany materiał w tej sprawie zostanie przesłany do sądu, który może w tym przypadków orzec grzywnę w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych. Policjanci w tej sprawie będą wnioskować o zatrzymanie kobiecie prawa jazdy i wydanie wobec niej zakazu kierowania pojazdami.

Jazda niezgodna z kierunkiem ruchu drogą ekspresową jest wykroczeniem, za który grozi mandat karny w kwocie 2000 złotych oraz 15 punktów karnych, lecz przede wszystkim stanowi śmiertelne zagrożenie nie tylko dla samego kierującego, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Na szczęście w tym przypadku nie doszło do tragedii.

Przypominamy!

Jeśli kierowcy zdarzy się wjechać pod prąd na autostradę lub drogę ekspresową, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, najlepiej na pasie awaryjnym i włączyć światła awaryjne. Następnie należy powiadomić służbę drogową lub Policję, która pomoże kierowcy bezpiecznie wyjechać z trasy.

Stop Agresji Drogowej!

( KWP w Olsztynie / kc)