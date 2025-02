Poszukiwania nastolatki zakończone sukcesem Data publikacji 06.02.2025 Powrót Drukuj Determinacja policjantów oraz współpraca ze strażakami, ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża, dyrekcją szkoły oraz mieszkańcami okolicznych miejscowości doprowadziła do szczęśliwego zakończenia poszukiwań zaginionej nastolatki. Po niespełna czterech godzinach intensywnych działań 15-latka, która nie wróciła do domu ze szkoły, została odnaleziona. Ostatecznie trafiła pod opiekę lekarzy.

Wczoraj przed godziną 17.00 dyżurny jędrzejowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 15-latki, która po zakończonych lekcjach nie wróciła do domu. Dyżurny natychmiast skierował wszystkie będące w służbie patrole w rejon miejscowości, z której pochodziła dziewczynka. W jednostce ogłoszony został alarm. W poszukiwaniach brało udział blisko 60 mundurowych z Komendy Powiatowej policji w Jędrzejowie. Do działań zostali skierowani funkcjonariusze z kieleckiego oddziału prewencji, Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji osób KWP w Kielcach, przewodnik z psem tropiącym z KPP we Włoszczowe. Wsparcia w działaniach udzieliła Ochotnicza Straż Pożarna, Służba Ochrony Kolei i Polski Czerwony Krzyż. Zaangażowana była dyrekcja oraz wychowawcy szkoły, do której uczęszcza nastolatka, jak również rodzice uczniów tej szkoły.

Komunikat o zaginięciu zamieszczony został w mediach społecznościowych. Jak się okazało, był to kluczowy element, który przyczynił się do odnalezienia nastolatki. Przed godziną 21.00 dyżurny jędrzejowskiej komendy odebrał telefon od mężczyzny, który poinformowała, że najprawdopodobniej odnalazł zaginioną 15-latkę w miejscowości oddalonej kilka kilometrów od miejsca jej zaginięcia. Natychmiast skierowani zostali tam policjanci, którzy potwierdzili, że odnaleziona dziewczynka była przez nas poszukiwana. Dziewczyna finalnie trafiła pod opiekę lekarzy.

Poszukiwanie osoby, która zaginęła, to wyjątkowe zadanie, skrupulatnie i z pełnym poświęceniem wykonywane. Bardzo często w takich sytuacjach dużą rolę odgrywa czas i jak najszybsze zebranie informacji o ostatnich momentach, w których osoba zaginiona miała kontakt z rodziną czy znajomymi. Nad wyraz cenny jest natychmiastowy odzew i współpraca.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w działania, za szybką reakcję i okazaną pomoc!

(KWP w Kielcach / kp)