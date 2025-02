Pracownica salonu telekomunikacyjnego fałszowała podpisy na umowach Data publikacji 06.02.2025 Powrót Drukuj Strzeleccy kryminalny zakończyli aktem oskarżenia postępowanie przeciwko 37-letniej pracownicy jednego z salonów telefonii komórkowej w powiecie strzeleckim. Kobieta fałszowała umowy na usługi telekomunikacyjne, wyłudzając sprzęt elektroniczny. Jak ustali śledczy podejrzana już w przeszłości odbyła wyrok pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Za oszustwa, których się dopuściła grozi jej teraz kara nawet do 8 lat więzienia.

Do strzeleckich policjantów zgłosił się 45-latek, który złożył zawiadomienie w sprawie oszustwa oraz podrobienia jego podpisu na kilku umowach telekomunikacyjnych. Jak się okazało, mężczyzna otrzymał pismo od jednej z firm windykacyjnych o treści, iż wzywa się go do uregulowania zadłużenia na kwotę blisko 9000 złotych. 45-latek zaczął dochodzić do prawdy, kto i co jest powodem, że otrzymał korespondencję od windykatora. Jakby tego było mało, mężczyzna dowiedział się, że jest już skazany prawomocnym wyrokiem za niewywiązywanie się z zawartych umów telekomunikacyjnych.

Okazało się, że była partnerka pokrzywdzonego, w przeszłości była zatrudniona w jednym z salonów sieci komórkowej. To właśnie ona zawarła na dane mężczyzny dziewięć umów telekomunikacyjnych, na podstawie których wyłudzała smartfony, tablety oraz smartwatche. Łączna wartość urządzeń na jaką opiewały umowy to prawie 9.000 złotych.

Kobiecie podczas przesłuchania przedstawiono łącznie dziewięć zarzutów takich jak oszusta oraz podrabianie podpisów, do których się przyznała. Jak ustalili policjanci kobieta wyłudzała sprzęt elektroniczny poprzez fałszowanie umów z siecią komórkową. Pozyskane w wyniku oszustwa telefony czy tablety sprzedawała albo przeznaczała na prezenty dla bliskich. Kobieta w swoim otoczeniu kreowała historię, w której przestawiała się jako najlepszy pracownik salonu telekomunikacyjnego, a nowe sprzęty, które miała w posiadaniu miały być formą gratyfikacji ze strony pracodawcy. W toku wykonywanych czynności strzeleccy śledczy ustalili, że 36-latka odbywała już karę więzienia za podobne oszustwa, których dopuściła się pracując w innym punkcie telekomunikacyjnym.

Teraz za popełnione przestępstwa 36-letnia mieszkanka powiatu strzeleckiego za murami więzienia może spędzić nawet do 8 lat.