Zatrzymany oszust tymczasowo aresztowany Data publikacji 06.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 47-latka, który metodą "na policjanta", usiłował wyłudzić od 88-letniej seniorki blisko 100 tysięcy złotych. Do zatrzymania mężczyzny doszło chwilę później, na ul. 3-go Maja w Sędziszowie Małopolskim. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

W poniedziałek, 3 lutego br., dyżurny ropczyckiej komendy odebrał zgłoszenie o tym, że w jednym z domów w Sędziszowie Małopolskim doszło do próby oszustwa "na policjanta”. Zgłaszająca przekazała, że doszło do szamotaniny z oszustem, który następnie uciekł. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że do domu 88-letniej kobiety i jej 92-letniej siostry zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Oszust przez telefon powiedział seniorkom, że pieniądze które mają w domu są fałszywe i polecił im, aby przygotowały wszystkie banknoty w celu weryfikacji. Jak określił, na miejsce przyjedzie policjant, który dokona weryfikacji przygotowanej gotówki.

Kilka minut później 92-latka zauważyła, jak przez ogrodzenie ich posesji przeskakuje mężczyzna, który następnie podszedł do drzwi wejściowych. Kobieta szybko zorientowała się, że przed jej drzwiami stoi oszust. Powiedziała mu, aby odszedł i że na miejsce została już wezwana policja, lecz jej siostra wpuściła mężczyznę do domu. Przebiegła seniorka zamknęła drzwi wejściowe na klucz, który następnie schowała. Kiedy oszust wraz z 88-latką wszedł do pokoju, w którym znajdowała się przygotowana gotówka, kobieta zorientowała się, że człowiek podający się za policjanta jest w rzeczywistości oszustem i zaczęła chować pieniądze. Ten widząc jej zachowanie, wyrwał gotówkę, odepchnął obie kobiety i zaczął uciekać. Kiedy zorientował się, że drzwi wejściowe są zamknięte na klucz, wyskoczył przez okno. Przy upadku mężczyzna doznał poważnej kontuzji nogi. Kontynuował jednak ucieczkę, a seniorki natychmiast zaalarmowały policję.

Policjanci natychmiast podjęli pościg za mężczyzną. Z przekazanych przez seniorki informacji wynikało, że przestępca uciekł w kierunku centrum. W trakcie pościgu funkcjonariusze uzyskali informację, że do jednego z budynków znajdujących się przy ul. 3-go Maja wbiegł mężczyzna, który był bardzo pobudzony i nerwowo się zachowywał. Mundurowi niezwłocznie ruszyli we wskazanym kierunku, znajdując na chodniku rozrzucone banknoty. Weszli do budynku, w którym na piętrze znaleźli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi, który miał przy sobie dużą ilość gotówki.

Oszustem okazał się 47-letni mieszkaniec Zabrza. W trakcie sprawdzenia mężczyzny, funkcjonariusze ujawnili przy nim narkotyki. Zatrzymany przyznał, że kilka chwil wcześniej odebrał gotówkę od starszych kobiet. Z uwagi na obrażenia powstałe podczas ucieczki, w asyście policjantów został przetransportowany do szpitala.

47-letni zabrzanin we wtorek usłyszał zarzuty usiłowania oszustwa i kradzieży rozbójniczej. Wczoraj został doprowadzony do sądu, gdzie na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Przestępcy wykorzystują różne sposoby, żeby wzbudzić zaufanie i wyłudzić pieniądze od osób starszych. Niestety pomimo intensywnych działań profilaktycznych oraz licznych komunikatów medialnych przestępcom w dalszym ciągu udaje się kogoś oszukać. Przy tego typu przestępstwach bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka, której głównym celem jest uświadomienie seniorów przed grożącym im niebezpieczeństwem ze strony oszustów. Policjanci chcą tym przekazem zainteresować także młodsze osoby, które dzięki bezpośrednim kontaktom z rodzicami, dziadkami i innymi starszymi osobami w rodzinie, mogą przekazać im niezbędną wiedzę.

( KWP w Rzeszowie / mw)