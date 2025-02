Dzielnicowy pomógł dławiącemu się chłopcu Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj Policjant w każdych okolicznościach musi być gotowy do skutecznego niesienia pomocy. Tak jak dzielnicowy gminy Wilga, który podczas profilaktycznego spotkania w szkole skutecznie pomógł 6-letniemu chłopcu, który zadławił się jedzeniem i nie mógł oddychać. Szybka i opanowana reakcja funkcjonariusza doprowadziła do udrożnienia dróg oddechowych chłopca.

W sytuacji zagrożenia liczy się natychmiastowa reakcja, opanowanie i fachowa pomoc, dlatego policjanci już na etapie kursu podstawowego, a potem w trakcie kolejnych lat służby uczestniczą w doskonaleniu zawodowym z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. O tym jak przydatna jest to wiedza potwierdza sytuacja, której stawił czoło mł. asp. Piotr Maśniak dzielnicowy gminy Wilga.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednej ze szkół na terenie gminy Wilga. Tuż przed spotkaniem dzielnicowego z uczniami jeden z nich zaczął mieć problemy z oddychaniem. Okazało się, że 6-latek zadławił się jedzeniem. Chłopiec robił się siny. Policjant zareagował od razu i przystąpił do czynności ratowniczych. Po chwili dzięki zdecydowanej reakcji dzielnicowego drogi oddechowe zostały udrożnione. Po wszystkim funkcjonariusz skontaktował się telefonicznie z matką chłopca.

To zdarzenie pokazuje, że sytuacja, kiedy ktoś w naszym otoczeniu może potrzebować pomocy, jest bardzo prawdopodobna. Przyczyną może być nawet spożywany pokarm. Co zrobić, gdy zauważymy, że ktokolwiek ma problemy z oddychaniem, jego twarz staje się blada i mamy podejrzenie, że doszło do zadławienia? Warto zapoznać się z ważnymi informacjami dotyczącymi pierwszej pomocy na stronie www.gov.pl.