Śledczy zakończyli sprawę oszustów podających się za pracowników banku Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli postępowanie w sprawie grupy przestępczej, zajmującej się cyberoszustwami. Zebrany materiał pozwolił Prokuraturze Rejonowej Sosnowiec Południe na przesłanie do sądu aktu oskarżenia wobec dziewięciorga obcokrajowców. Zarzucono im łącznie popełnienie 82 przestępstw dotyczących oszustw, w tym komputerowych oraz paserstwa na szkodę 30 osób i łączną kwotę około 550 tysięcy złotych.

Sprawcy działali zawsze podobnie. Dzwoniąc na losowo wybrane numery telefoniczne różnych osób w całej Polsce, podawali się za pracowników banku, a następnie informowali o zagrożeniu z różnych przyczyn środków zgromadzonych na rachunku. Czasami było to odkrycie podejrzanych transakcji, których wykonania właściciel rachunku nie potwierdzał, czasami próba pozyskania kredytu bankowego z wykorzystaniem tego rachunku, również nie potwierdzona przez rozmówcę, a czasami informacja o wycieku danych klienta, stwarzającym niebezpieczeństwo wypłaty jego środków.

Sprawcy informowali właściciela rachunku o konieczności podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieniędzy. Najczęściej polegało to na skłonieniu właściciela rachunku do wygenerowania kodu BLIK, bądź też zainstalowania oprogramowania, umożliwiającego zdalny dostęp do jego urządzenia służącego do obsługi bankowości elektronicznej.

Na podstawie wygenerowanych przez pokrzywdzonego lub, w przypadku przejęcia kontroli nad urządzeniem przez sprawcę, kodów BLIK, podejrzani wypłacali pieniądze w bankomatach lub przelewali środki na inne kontrolowane przez siebie rachunki bankowe. W ten sposób sprawcy, działając od listopada 2022 roku do czerwca 2023 roku, oszukali w całej Polsce co najmniej 30 osób, na łączną kwotę około 550 tysięcy złotych.

Śledczy, którzy wpadli na trop grupy, zebrali materiał dowodowy, pozwalający na skierowanie przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec Południe do Sądu Rejonowego w Sosnowcu aktu oskarżenia wobec 9 podejrzanych narodowości ukraińskiej, gruzińskiej i mołdawskiej. 8 mężczyznom i 1 kobiecie w wieku od 23 do 40 lat, zarzucono łącznie popełnienie 82 przestępstw dotyczących oszustw, w tym komputerowych oraz paserstwa. Wobec pięciu sprawców sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Oskarżonym grozi kara do 8 lat więzienia.

Jak ustrzec się przed podobnymi cyberprzestępcami? Zajrzyjmy do porad przygotowanych przez policjantów zajmujących się cyberbezpieczeństwem.