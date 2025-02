Kolejne oszustwa na pracownika banku Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci CBZC zatrzymali trzech mężczyzn, którzy podszywając się pod pracownika banku, wyłudzili 60 tys. złotych od mieszkanki Lublina. Sprawa jest rozwojowa, dlatego niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Policjanci Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości realizując własne ustalenia na terenie Warszawy, Pruszkowa oraz Poznania zatrzymali 3 mężczyzn (obywateli Ukrainy) podejrzanych o doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzania mieniem mieszkanki Lublina. Mężczyźni użyli socjotechniki do wprowadzenia kobiety w błąd. Podszyli się pod pracownika banku i używając socjotechniki, wzbudzili przeświadczenie o realnym zagrożeniu środków finansowych na jej rachunkach płatniczych. W rezultacie kobieta przelała swoje środki finansowe na wskazane przez oszustów konta, przez co straciła 60 tys. złotych.

Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez zatrzymanych, policjanci ujawnili i zabezpieczyli przedmioty, które mogły być użyte do dokonania przestępstw, tj. telefony komórkowe, karty SIM, karty bankomatowe oraz pieniądze w kwocie ponad 7 tys. złotych.

Zatrzymanych mężczyzn doprowadzono do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie, gdzie przedstawiono im zarzuty oszustwa. Grozi im kara do 8 lat pozbawiania wolności.

Decyzją Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie wobec dwóch zatrzymanych zastosowano najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Natomiast trzeci zatrzymany otrzymał dozór policji oraz zakaz opuszczania terytorium RP i poręczenie majątkowe w kwocie 7 tys. złotych.

W wyniku analizy zgromadzonego materiału ustalono, że zatrzymani mężczyźni mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami (co najmniej z dziesięcioma), w wyniku których inne osoby z kraju zostały pokrzywdzone na ponad 300 tys. złotych. Dlatego policjanci CBZC analizują czynne i zakończone postępowania prowadzone przez inne jednostki policji. Z uwagi na rozwojowy charakter sprawy, policjanci CBZC nie wykluczają dalszych zatrzymań.

( CBZC / kc)