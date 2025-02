Dwie kradzieże, jeden łup. Podejrzani próbowali przewieźć skradzione rzeczy na taczce Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj Kryminalni ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali trzy osoby podejrzane o kradzież części samochodowych. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kradzieży tych samych części dokonano dwukrotnie przez różne osoby. O pierwszą kradzież, podejrzany jest 28-latek. Mężczyzna załadował cały łup na taczkę, jednak porzucił go, bo był za ciężki. Następnie taczka z kradzionymi częściami trafiła w ręce dwóch innych amatorów cudzego mienia. Mężczyźni nie przeszli obojętnie obok porzuconych wcześniej przedmiotów. Zabrali je i próbowali sprzedać w punkcie skupu złomu.

Do kradzieży wspomnianych części doszło spod jednej z posesji w Strzelcach Krajeńskich. 28-latek załadował łup na taczkę. Jednak szybko go porzucił. Jak tłumaczył nie dał rady dostarczyć części w miejsce, gdzie zapanował ich ukrycie. Widok pozostawionych na taczce elementów samochodowych na jednej z ulic nie pozostał obojętny dwóm innym amatorom cudzej własności. 38-latek i jego o rok młodszy kompan zabrali taczkę z częściami i postanowili sprzedać je w punkcie skupu złomu.



Kilka dni później wszyscy trzej zostali zatrzymani przez strzeleckich kryminalnych. Okazało się, że 28-latek i mężczyźni podejrzani o drugą kradzież w ogóle się nie znali. Można zatem mówić o dwóch kradzieżach tych samych rzeczy dokonanych przez dwóch różnych sprawców. To, co łączy całą trójkę, to fakt, że wszyscy zostali zatrzymani przez strzeleckich funkcjonariuszy i usłyszeli zarzuty. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

starszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich