Oświęcimski Speed zatrzymał obcokrajowca poszukiwanego czerwoną notą Interpolu Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci z oświęcimskiej grupy Speed podczas kontroli drogowej zatrzymali 32-letniego obywatela Ukrainy poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Obcokrajowiec nie posiadał uprawnień do kierowania. Poszukiwany był do odbycia kary więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego na Ukrainie.

We wtorek (4.02.br.) po południu policjanci pilnowali bezpieczeństwa na terenie Kęt. O godzinie 13.30 na ulicy Żwirki i Wigury dali sygnał do zatrzymania się kierowcy samochodu marki Peugeot, który nie korzystał z pasów bezpieczeństwa. Za kierownicą samochodu siedział 32-letni obywatel Ukrainy. Podczas weryfikowania jego danych okazało się, że jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu do odbycia kary więzienia za spowodowanie trzy lata temu śmiertelnego wypadku drogowego na Ukrainie.

Zatrzymany został osadzony w pomieszczeniach dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. Samochód został zabezpieczony i odholowany administracyjnie na policyjny parking. W środę (5.02.2025 r.) zatrzymany został przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie został przesłuchany, po czym prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie wniosek o jego tymczasowe aresztowanie do czasu ekstradycji.

W czwartek (6.02) zatrzymany trafił przed oblicze sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie, który wydał postępowanie o jego areszcie tymczasowym w wymiarze 40 dni. Jeszcze tego samego dnia zatrzymany został osadzony w jednym z aresztów śledczych.

Poszukiwania czerwoną notą Interpoplu

Czerwona nota Interpolu oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań w celu aresztowania i ekstradycji. Lista osób poszukiwanych znajduje się na stronie Interpolu w zakładce Osoby poszukiwane.

Znasz miejsce pobytu osoby poszukiwanej? Powiadom Policję.

Apelujemy do osób, które znają miejsce pobytu poszukiwanego, ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości o powiadomienie wskazanej w komunikacie jednostki prowadzącej poszukiwanie lub dokonanie zgłoszenia pod numerem alarmowym 112.