"Stop The Bleed" - certyfikowane szkolenie z zakresu tamowania masywnych krwotoków Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj Znajomość udzielania pierwszej pomocy jest niezbędna w codziennej służbie i życiu. Zdarza się, że policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia, gdzie konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy do czasu przyjazdu służb medycznych. Od ich umiejętności i wiedzy może zależeć czyjeś życie. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie mieli okazję doskonalić swoje umiejętności uczestnicząc w certyfikowanym kursie „Stop The Bleed” z zakresu radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i tamowania masywnych krwotoków.

W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyło się specjalistyczne certyfikowane szkolenie „Stop The Bleed”, którego głównym celem było podniesienie świadomości uczestników na temat zagrożeń i skutków masywnych krwotoków oraz nauka ich skutecznego tamowania. W szkoleniu uczestniczyli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy na co dzień realizują zadania związane m.in. z ochroną osób zagrożonych.



Omawiane zagadnienia dotyczyły m.in. prawidłowego stosowania opasek uciskowych, używania dedykowanych opatrunków uciskowych, technik pakowania ran („wound packing”), zastosowania opatrunków hemostatycznych, zapobiegania hipotermii oraz opatrywania ran klatki piersiowej.



Szkolenie pod czujnym okiem instruktora było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, a biorący w nim udział policjanci mogli utrwalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.