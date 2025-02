Kieleccy kryminalni zabezpieczyli nielegalną broń i amunicję Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj Broń myśliwska i amunicja bez wymaganego prawem zezwolenia oraz klatki, które mogły służyć do kłusowania, wszystko to zostało zabezpieczone na posesji 41 – letniego mieszkańca gminy Masłów. Rzecz działa się w środę wczesnym rankiem. Koniec końców mężczyzna został zatrzymany i w czwartkowe popołudnie usłyszał zarzut nielegalnego posiadania broni i amunicji.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego kieleckiej komendy pracując przy jednej ze spraw natknęli się wątek związany z bronią, a konkretnie posiadanie jej bez wymaganego prawem zezwolenia. Z ustaleń poczynionych przez kryminalnych wychodziło, że ze sprawą może być związany 41-letni mieszkaniec gminy Masłów. Funkcjonariusze swoje przypuszczenia postanowili sprawdzić w środę wczesnym rankiem, kiedy to złożyli służbową wizytę w domu owego mężczyzny.

Jak się okazało przypuszczenia policjantów były trafne, ponieważ w pomieszczeniach na terenie posesji 41-latka zabezpieczyli broń myśliwską z lunetą wraz z tłumikiem, dodatkowa wymienną lufę oraz 300 sztuk amunicji 9 mm. Wszystko to bez wymaganego prawem zezwolenia. Dodatkowo na terenie posesji mundurowi zabezpieczyli także dwie klatki, które mogły służyć do kłusownictwa. 41-latek został zatrzymany, a broń wraz z amunicją oraz klatki zostały zabezpieczone. W czwartkowe popołudnie mężczyzna usłyszał zarzut posiadania broni i amunicji bez wymaganego prawem zezwolenia, za co kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Co do zabezpieczonych klatek, jeżeli w toku dalszych czynności okaże się, że 41-latek używał ich do kłusownictwa przyjdzie mu również zmierzyć się z odpowiedzialnością za zakładanie narzędzia lub urządzenia przeznaczonego do łowienia, chwytania lub zabijania zwierzyny, za które zgodnie z prawem łowieckim grozi kara d 5 lat pozbawienia wolności.