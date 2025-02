Policjanci z powiatu krakowskiego eskortowali samochód z rannym mężczyzną Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie eskortowali audi, którą przewożony był ranny mężczyzna do szpitala. 79-latek doznał poważnego urazu ręki i wymagał natychmiastowej opieki lekarskiej. Dzięki pomocy mundurowych kierowca audi szybko i bezpiecznie dotarł z rannym do szpitala.

W środę, 5 lutego 2025 r. w południe, patrol ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie prowadził kontrolę prędkości w miejscowości Węgrzce. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierującego audi, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Za kierownicą auta siedział zdenerwowany mężczyzna, który tłumaczył mundurowym swój pośpiech koniecznością szybkiego dotarcia do szpitala. Wyjaśnił to tym, że w samochodzie wiezie swojego rannego dziadka, który podczas wykonywania prac na posesji doznał poważnego urazu ręki, przez co wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Mundurowi włączyli wiec sygnały uprzywilejowania i pomogli kierowcy audi szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala, gdzie ranny mężczyzna został oddany w ręce specjalistów, którzy udzielili mu pomocy medycznej.

Dzięki policyjnej eskorcie ranny dotarł do szpitala bezpiecznie i najszybciej, jak to było możliwe.