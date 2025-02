Metoda „na policjanta” nie przeszła. Krakowscy policjanci zatrzymali oszusta i odzyskali pieniądze seniora Data publikacji 07.02.2025 Powrót Drukuj W wtorek 90-letni mieszkaniec jednego z nowohuckich osiedli padł ofiarą oszustwa metodą „na policjanta”. Senior, po serii telefonów od osób podszywających się za pracownika Poczty Polskiej i funkcjonariusza CBŚP, przekazał blisko 23 tysiące złotych mężczyźnie, który pojawił się w jego mieszkaniu. Dzięki szybkiej reakcji krakowskich kryminalnych oszustwo zostało udaremnione, a 16-letni „odbierak” został zatrzymany. Policjanci odzyskali skradzione pieniądze, a młody mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa oraz posiadania środków odurzających.

4 lutego br. 90-letni mieszkaniec jednego z nowohuckich osiedli otrzymał telefon od osoby podającej się za pracownika Poczty Polskiej. Mężczyzna poinformował seniora o dwóch listach poleconych z banku, prosząc o potwierdzenie adresu. Nieświadomy podstępu senior podał miejsce zamieszkania. Kilkanaście minut później, 90-letni mężczyzna otrzymała kolejne połączenie telefoniczne, tym razem od mężczyzny przedstawiającego się za policjanta. Rzekomy “funkcjonariusz CBŚP”, poinformował seniora, że blok, w którym mieszka jest obserwowany przez kryminalnych, ponieważ osoba, która dzwoniła z informacją o listach poleconych jest oszustem. Domniemany policjant poinformował seniora, że po zatrzymaniu przestępcy, mundurowi skontaktują się z nim ponownie. Po pewnym czasie senior otrzymał kolejny telefon od oszusta podającego się za policjanta, który nakazał przygotować mu wszystkie pieniądze w celu ich sfotografowania jako dowód w sprawie. Po chwili do jego mieszkania zapukał mężczyzna, który odebrał od seniora blisko 23 tysiące złotych i poinformował, że po sfotografowaniu gotówka zostanie mu zwrócona.

Policjanci z Referatu Wywiadowczo Patrolowego Wydziału Sztab Policji krakowskiej komendy, w wyniku czynności operacyjnych uzyskali informację o zdarzeniu i natychmiast udali się pod wskazany adres. Przed klatką zauważyli nerwowo zachowującego się mężczyznę, który po krótkim czasie wszedł do budynku, a następnie szybkim krokiem go opuścił. Policjanci postanowili sprawdzić jego intencje. W chwili, gdy 16-latek próbował oddalić się z pieniędzmi, został błyskawicznie zatrzymany. Podczas przeszukania u mężczyzny zabezpieczono nie tylko wyłudzone pieniądze, ale również 4,28 grama marihuany oraz 14 tabletek kodeiny. 16-latek został przewieziony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut oszustwa oraz posiadania środków odurzających. Dzięki skutecznej pracy krakowskich kryminalnych oszustwo zostało udaremnione, a senior odzyskał swoje oszczędności.

Po raz kolejny ostrzegamy i przypominamy jak nie stać się ofiarą oszustwa!

Należy zachować zdrowy rozsądek i ostrożność – jeśli dzwoni do nas osoba, która podaje się za członka rodziny i prosi o pieniądze, nie należy podejmować żadnych pochopnych decyzji.

Jeśli chodzi o członka rodziny, zadzwoń do niego i dowiedz się, czy faktycznie potrzebuje twojej pomocy. Opowiedz osobie bliskiej o zaistniałym zdarzeniu.

Nigdy nie udzielaj przez telefon informacji, jaką ilość pieniędzy posiadasz w domu bądź na koncie bankowym.

Nigdy na czyjeś zlecenie nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku, nie zaciągaj kredytów i nie ujawniaj swoich danych osobowych, numerów PIN, haseł.

Nie ulegaj presji, jaką wywiera telefoniczny rozmówca.

Poinformuj Policję! Każdą próbę wyłudzenia pieniędzy można zgłaszać w dowolnej jednostce lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112 (rozłączając poprzednią rozmowę).

Pamiętaj!

Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.

Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach, „akcjach policyjnych”. Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.

(KWP w Krakowie / kp)