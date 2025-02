Pomóż tym, którzy zostali po bohaterach – przekaż 1,5% podatku! Data publikacji 08.02.2025 Powrót Drukuj Codziennie tysiące policjantów naraża swoje życie, by dbać o bezpieczeństwo mieszkańców naszego kraju. Niestety, nie wszyscy wracają do domu… Za policyjnym mundurem stoi rodzina – żona, mąż, dzieci, które nagle tracą swoich bliskich. Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach od 1997 roku wspiera tych, którzy zostali sami po tragicznej stracie.

Twój 1,5% podatku to realna pomoc! Dzięki niemu Fundacja zapewnia wsparcie materialne, edukacyjne i psychologiczne rodzinom poległych funkcjonariuszy. Każda złotówka to szansa na lepszą przyszłość dla dzieci, które muszą dorastać bez jednego z rodziców.

Jak przekazać 1,5%?

To proste! Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000101309. Nic Cię to nie kosztuje, a dla rodzin po poległych policjantach to bezcenna pomoc.

Nie zapominajmy o tych, którzy oddali życie za nasze bezpieczeństwo. Twój 1,5% może zmienić czyjeś życie!

BKS KGP