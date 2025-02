Dzień bezpiecznego Internetu 2025 Data publikacji 11.02.2025 Powrót Drukuj Dzień Bezpiecznego Internetu w bieżącym roku przypada w dniu 11 lutego. Głównym celem święta ustanowionego z inicjatywy Komisji Europejskiej, w ramach programu Safer Internet w 2004 roku, jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i opiekunów z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.

Mimo, że początki Internetu sięgają lat 60-tych XX wieku, w Polsce dostępny jest oficjalnie dopiero od 20 grudnia 1991 r. Od tego czasu dynamiczny rozwój Internetu sprawił, że dziś jest on nieodłączną częścią naszej codzienności. To, co jeszcze niedawno robiliśmy w sposób tradycyjny, dziś szybko i sprawnie wykonujemy wirtualnie. Nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez tego medium, z którego korzysta blisko 88% Polaków. Z różnych danych wynika, że osoby w wieku 16-64 lat spędzają w Internecie powyżej 6 godzin dziennie!

Wirtualna rzeczywistość, poza mnóstwem zalet, skrywa również szereg niebezpieczeństw. Warto zatem w Dniu Bezpiecznego Internetu zastanowić się nad tym, jak sieć wpływa na nasze życie, a także dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z jego dobrodziejstw.

Dlatego warto zastosować się do kilku poniższych wskazówek i rad:

chroń dzieci przed niebezpieczeństwem w sieci, rozmawiaj z nimi na temat zasad bezpieczeństwa, korzyści i zagrożeń płynących z Internetu;

aktualizuj system operacyjny, z którego korzystasz (Windows, Linuks, iOS);

instaluj oprogramowanie czy programy wyłącznie ze znanych źródeł, nie ściągaj ich z nieoficjalnych i niezaufanych stron;

aktualizuj program antywirusowy;

stosuj mądre, mocne i unikatowe hasła;

uważaj na e-maile otrzymane z nieznanych źródeł, nigdy nie klikaj w podejrzane linki i nie otwieraj podejrzanych załączników;

nie podawaj swoich danych osobowych ani nie udostępniaj zdjęć, do których dostępu nie powinny mieć osoby trzecie;

nie loguj się do ważnych usług, korzystając z publicznych sieci Wi-Fi;

uważaj na internetowe znajomości.

Pamiętaj, że:

internet daje nam wiele możliwości pod warunkiem, że potrafimy z niego właściwie korzystać;

od internetu możemy się uzależnić, jest to poważny problem w dzisiejszych czasach;

pomimo powszechnego przekonania, w sieci nie jesteśmy anonimowi;

wszystko co piszemy, publikujemy w sieci, pozostaje na długi czas – dlatego, informacje, które umieszczamy powinny być przemyślane;

podstawowy prawem w internecie to prawo autorskie.

Przydatne linki:

https://dyzurnet.pl/ https://dyzurnet.pl/zglos-nielegalne-tresci - w Internecie https://www.saferinternet.pl/uzyskaj-pomoc.html https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/ - nr 800 12 12 12 https://fdds.pl/ - Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę https://116111.pl/ - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży https://800100100.pl/ - telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci