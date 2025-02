W szybkim dotarciu do szpitala pomogli policjanci Data publikacji 10.02.2025 Powrót Drukuj Lipnowscy policjanci pełniący w piątek służbę na terenie miasta zostali poproszeni przez jednego z mieszkańców o pomoc. Potrzebny był szybki dojazd do szpitala, bo w skutek zdarzenia losowego członek jego rodziny doznał urazu dłoni. Policjanci natychmiast przekazali informację dyżurnemu jednostki i bezpiecznie przeprowadzili pilotaż ich pojazdu.

Mieszkańcy powiatu lipnowskiego już niejednokrotnie przekonali się, że w nagłych przypadkach mogą liczyć na pomoc policjantów. Tym razem do policjantów, którzy zatrzymali się przed skrzyżowaniem, z innego pojazdu podbiegł mężczyzna. Powiedział funkcjonariuszom, że razem z członkiem swojej rodziny musi pilnie dostać się do szpitala, ponieważ doznał on urazu dłoni. W aucie siedział mężczyzna z opatrunkiem dłoni, przez który już przesiąkała krew.

Funkcjonariusze: sierż. szt. Wojciech Krajewski i post. Milena Gizela niezwłocznie przekazali dyżurnemu informacje o zdarzeniu i podjęli decyzję o pilotażu, aby w jak najszybszy i bezpieczny sposób mężczyźni mogli dotrzeć na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Kilka minut później funkcjonariusze przekazali mężczyznę pod opiekę służby medycznej.

Służba w Policji codziennie przynosi nowe, doświadczenia i wyzwania! Jeżeli i Ty chciałbyś pomagać innym i wykonywać coś, co Cię satysfakcjonuje, skontaktuj się z nami!

Dokumenty rekrutacyjne możesz złożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie przy ul. Platanowej 1.