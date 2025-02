Po kłótni z byłą partnerką groził wysadzeniem bloku - został zatrzymany Data publikacji 10.02.2025 Powrót Drukuj 33-latek zniszczył samochód byłej partnerce, groził jej i swojej matce pozbawieniem życia, a po zabarykadowaniu się w mieszkaniu, groził też wysadzeniem bloku. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Kolneńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o uszkodzonym samochodzie pod jednym z bloków w Kolnie. Z policyjnych ustaleń wynikało, że 33-latek uderzył swoją byłą partnerkę i groził jej pozbawieniem życia, a po kłótni uszkodził jeszcze karoserie oraz zbił przednią szybę w jej samochodzie.

Policjanci opatrolowali teren miasta, jednak nie napotkali sprawcy. Nad ranem wpłynęło kolejne zgłoszenie o mężczyźnie, który znajduje się pod wpływem alkoholu i grozi wysadzeniem bloku przy pomocy butli gazowej.

Mundurowi ewakuowali 25 mieszkańców tego bloku. Po rozmowie z policjantami 33-latek otworzył drzwi. Na szczęście butla gazowa stała na swoim miejscu i nie była odkręcona.

W trakcie prowadzonych czynności okazało się, że przed zabarykadowaniem się w mieszkaniu mężczyzna groził pozbawieniem życia również swojej matce.

Mieszkaniec Kolna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. 33-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, spowodowania uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb karalnych. Zgodnie z kodeksem karnym za te przestępstwa grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora mężczyzna został objęty również dozorem policyjnym. Ma też nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego z matką mieszkania i zakazy zbliżania się do pokrzywdzonych oraz kontaktowania się z nimi.