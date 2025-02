Drogowy recydywista kierował busem mając trzykrotny, dożywotni zakaz i 3 promile alkoholu w organizmie Data publikacji 10.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci ze strzeleckiej drogówki zatrzymali 39-letniego kierowcę busa, który siedział za jego kierownicą znajdując się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna miał trzy promile alkoholu w organizmie, trzykrotny, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany przez sąd. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki reakcji policjanta strzeleckiej drogówki wracającego do domu po służbie. Recydywista drogowy został zatrzymany i usłyszał zarzuty.

W czwartek, 5 lutego br. około godziny 15.00 policjant strzeleckiej drogówki wracając do domu po służbie zauważył kierowcę busa, który jechał całą szerokością jezdni. Takie zachowanie na drodze świadczyło, że osoba siedząca za kierownica tego pojazdu najprawdopodobniej znajduje się pod działaniem alkoholu lub środków psychotropowych.

W takiej sytuacji potrzebna jest szybka i stanowcza reakcja. Policjant, który wracał do domu powiadomił funkcjonariuszy będących na służbie. Ci namierzyli wspomnianego busa i zatrzymali do kontroli drogowej w miejscowości Gościmiec w Gminie Zwierzyn. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że kierowca ma w organizmie trzy promile alkoholu o raz trzykrotny, dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. 28-latek był również poszukiwany przez sąd. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości i złamania zakazu kierowania. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)