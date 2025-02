Gala otwarcia XV Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja Data publikacji 11.02.2025 Powrót Drukuj Wieczorem 10 lutego 2025 r. w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie odbyła się gala otwarcia XV Międzynarodowego Turnieju Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Do imprezy przystąpiły 92 zespoły, w tym cztery ekipy zagraniczne z Ukrainy, Hiszpanii, Słowacji i Litwy. Od dzisiaj, 11 lutego w ośmiu halach stolicy rozgrywane będą mecze w trzech kategoriach: kobiet, mężczyzn OPEN i mężczyzn 35+. Głównym trofeum jest Puchar Komendanta Głównego Policji. Spotkania finałowe odbędą się 13 lutego br. w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowej Dzielnicy Bielany przy ul. Lindego 20.

Uroczystość otwarcia turnieju rozpoczęło odegranie Mazurka Dąbrowskiego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Policji pod batutą tamburmajora nadkom. Jakuba Pietruchy, a przybyłych do odśpiewania hymnu poprowadził wokalista Jan Salomon Jóźwiak.

Galę prowadzili podkom. Marzena Bracka oraz Michał Zawacki, którzy powitali znamienitych gości. Pojawili się m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego nadinsp. Roman Kuster, szefowie jednostek organizacyjnych Policji, generałowie, oficerowie, policjantki i policjanci oraz pracownicy cywilni Policji, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak, a także szefowie i przedstawiciele innych służb mundurowych. Obecna była także rodzina podkom. Andrzej Struja, żona Anna Struj wraz z córkami Krystyną i Moniką. Na galę przybyli dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA prof. dr hab. nauk medycznych Piotr Suwalski z rodziną, sekretarz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych Policjantach Zenon Parchimowicz, przedstawiciele władz samorządowych: zastępca burmistrza dzielnicy Warszawa Wola Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca dzielnicy Bemowo Maciej Wójtowicz, burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk, a także selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz, selekcjonerka kobieciej reprezentacji Polski w piłce nożnej Nina Patalon, byli reprezentanci Polski Dariusz Dziekanowski i Stefan Majewski oraz pomysłodawcy turnieju - trener i działacz sportowy Andrzej Strejlau oraz mł. insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński z Biura Komunikacji Społecznej KGP. Powitano również przybyłych szefów jednostek organizacyjnych Policji, Partnerów Głównych i Partnerów, bez których turniej nie mógłby się odbyć na tak wysokim poziomie.

Po powitaniu delegacja policjantów z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP, w których służył nadkom. Andrzej Struj udała się z wieńcem w miejsce na Woli, gdzie w 2010 r. rozegrały się tragiczne wydarzenia.

Przypomnijmy, że bohaterski policjant zginał 10 lutego 2010 r., gdy podczas ostatniego dnia swojego urlopu podjął interwencję wobec dwóch młodocianych bandytów, którzy wywołali awanturę na jednym z przystanków tramwajowych na warszawskiej Woli. Choć funkcjonariusz obezwładnił jednego z napastników, to po chwili wrócił drugi z bandytów, który odciągnął jedno ramię policjanta. To wystarczyło, by przed chwilą obezwładniony napastnik, sięgnął po nóż i zadał śmiertelne ciosy.

Piłkarski turniej służb mundurowych jest wyrazem hołdu dla stołecznego funkcjonariusza, a podczas rozgrywek odbywa się dobrowolna zbiórka na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Jest także okazją do integracji służb dbających o bezpieczeństwo. Zaprezentowany krótki film Biura Komunikacji Społecznej KGP przedstawił historię czternastu rozegranych do tej pory edycji Turnieju im. nadkom. Andrzeja Struja.

- W najbliższych dniach czeka nas wiele pozytywnych emocji, ale trudno, żebyśmy nie pamiętali, dlaczego tutaj jesteśmy. Myślę, że o wielkich ludziach można mówić słowami jeszcze większych. Taką osobą, uznawaną na całym świecie jako autorytet, jest święty Jan Paweł II, który kiedyś powiedział takie zdanie: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jakże te słowa pasują do podkomisarza Andrzej Struja. Dzielił się najcenniejszym darem, darem życia. W sercu biła mu praworządność, w umyśle pamiętał słowa roty ślubowania. Okazał się jednym ze 127 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, których nazwiska wyryte są na Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji. Osób, które oddały życie w imię idei, roty ślubowania - powiedział do zebranych nadinsp. Roman Kuster. - Życzę Państwu dobrych wrażeń, pamiętajmy o dobrym człowieku.

Na scenę zostały zaproszone zawodniczki piłkarskiej Reprezentacji Polski Policji, które w listopadzie ubiegłego roku w Holandii zdobyły Mistrzostwo Świata Służb Mundurowych w Futsalu.

Uroczysta gala stała się również okazją do podziękowania osobom i instytucjom, które wsparły tegoroczny turniej. Z rąk Komendanta Stołecznego Policji insp. Dariusza Walichnowskiego, mł. insp. w st. spocz. Andrzeja „Pułko” Kuczyńskiego z BKS KGP oraz prezesa Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Andrzej Kropiwca otrzymały pamiątkowe ryngrafy.

Zaprezentowano puchary, o które od dzisiaj będą walczyły drużyny, a po przekazaniu piłki przez dziewczynkę Jagodę Jaczewską, nadinsp. Roman Kuster wygłosił formułę otwarcia turnieju.

Po oficjalnej części wieczoru, przed gośćmi wystąpił z koncertem instrumentalnym zespół "Blue Cafe".

Sportowa rywalizacja o Puchar Komendanta Głównego Policji odbywa się pod honorowymi patronatami: Ministra Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spaw Wewnętrznych i Administracji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, oraz Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Głównymi organizatorami imprezy są: Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, Gabinet Komendanta Głównego Policji, Komenda Stołeczna Policji, Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, Region IPA Centralne Biuro Śledcze i Zarząd Główny NSZZP przy współudziale: Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Policji w Komendzie Głównej Policji, Zarządu Głównego NSZZP, Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami RP oraz Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy: Bielany, Bemowo, Wola, Praga Północ, Włochy i Wilanów, gdzie będą toczyć się rozgrywki.

Patronem medialnym jest "Gazeta Policyjna" i TVP Sport.

Tekst: Andrzej Chyliński / Zdj. Jacek Herok