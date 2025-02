Policjanci zlikwidowali bimbrownię Data publikacji 11.02.2025 Powrót Drukuj Łomżyńscy policjanci zlikwidowali bimbrownie znajdującą się w gminie Łomża. Mundurowi przejęli łącznie 18190 litrów alkoholu, blisko 11000 litrów płynu przygotowanego do produkcji alkoholu i do tego aparaturę do jego produkcji. 40 i 48-latek usłyszeli zarzuty nielegalnej produkcji alkoholu. Grozi im kara do 8 lat więzienia.

Łomżyńscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z operacyjnymi z wydziału kryminalnego zlikwidowali nielegalną bimbrownię w gminie Łomża. W pomieszczeniach gospodarczych ujawnili linię produkcyjną służącą do wyrobu alkoholu, a także blisko 400 pełnych pojemników o pojemnościach 5, 25 i 1000 litrów. Zabezpieczyli łącznie ponad 18 tysięcy litrów gotowego alkoholu o stężeniu 10 i 50 procent oraz ponad 11 tysięcy litrów zacieru. Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli aparaturę służącą do jego produkcji oraz gotówkę w kwocie ponad 14 tysięcy złotych.

Jak oszacowali mundurowi wartość czarnorynkowa zabezpieczonego alkoholu to prawie 260 tysięcy złotych. 40 i 48-latek trafili do łomżyńskiej komendy, gdzie usłyszeli zarzuty nielegalnej produkcji alkoholu, z której uczynili sobie stałe źródło dochodu, przez co narazili Skarb Państwa na uszczuplenie w zakresie należnego podatku akcyzowego w kwocie blisko 209 tysięcy złotych. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.