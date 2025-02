Zduńskowolscy policjanci zatrzymali włamywaczy do myjni samochodowych Data publikacji 11.02.2025 Powrót Drukuj Okradali myjnie samoobsługowe włamując się do urządzeń, w których znajdowała się gotówka. Następnie wsiadali w samochód i jechali do kolejnej miejscowości robiąc to samo. Spowodowali straty na ponad 50 tysięcy złotych. Zostali zatrzymani przez policjantów ze Zduńskiej Woli oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Dwóch sprawców najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

6 lutego 2025 roku, trzech mężczyzn, dokonało kradzieży z włamaniem do szaf samoobsługowych myjni samochodowych na terenie województwa łódzkiego, w tym dwóch na terenie powiatu zduńskowolskiego. Zawiadomienia o włamaniach, pojawiały się u dyżurnych w poszczególnych miejscowościach. Przestępcy między myjniami poruszali się białym samochodem marki Porsche. Dyżurni jednostek, gdy już wiedzieli jaki samochód jest w zainteresowaniu policjantów, przekazali tą wiadomość do pobliskich komend. Wtedy okazało się, że policjanci z KPP w Łasku, na Alei Niepodległości, zobaczyli taki pojazd, jadący w kierunku Pabianic. Podjęli próbę zatrzymania tego samochodu do kontroli, ale kierujący widząc policjantów – przyśpieszył i zaczął uciekać ulicami miasta, a następnie trasą S8.

Sprawcy zostali zatrzymani pod sklepem spożywczym na terenie powiatu zgierskiego przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli oraz policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Trzech mężczyzn: 30-letni mieszkaniec powiatu poddębickiego, 46-letni łodzianin i 48-letni mieszkaniec powiatu pabianickiego, noc spędzili w zduńskowolskiej komendzie. Rankiem następnego dnia, zostali przesłuchani. Każdy z nich, usłyszał zarzuty dokonywania kradzieży z włamaniem do szaf samoobsługowych myjni samochodowych. Spowodowali straty na łączną kwotę 51322 zł. Za popełnione czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ponadto, 48-latek oprócz zarzutów kradzieży z włamaniem, usłyszał zarzut niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, a 30-latek usłyszał dodatkowo dwa zarzuty. Pierwszy to niezatrzymania pojazdu pomimo wydania przez funkcjonariusza Policji takiego polecenia (w Łasku), a drugi to używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do samochodu marki Porsche.

46-letni łodzianin, do czasu postępowania sądowego, otrzymał środki zapobiegawcze. Wobec 30 i 48-latka sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają kolejnych zarzutów dla zatrzymanych. Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Zduńskiej Woli.

( KWP w Łodzi / kc)