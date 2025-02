Policjanci z drogówki pomogli wyziębionemu seniorowi wrócić do domu

Data publikacji 11.02.2025

Troska o bezpieczeństwo obywateli to codzienność dolnośląskich policjantów. Ilekroć ktoś potrzebuje pomocy, może liczyć na wsparci mundurowych, którzy nie są obojętni na potrzeby innych. Tym razem górowscy policjanci pomogli seniorowi, gdy ten nie potrafił samodzielnie wrócić do domu, a dodatkowo spacerując bez odzieży wierzchniej zimową porą narażony był na wyziębienie zagrażające życiu. Dzięki czujności i spostrzegawczości policjantów 70-latek trafił bezpiecznie do miejsca zamieszkania pod opiekę żony.