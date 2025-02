5 miesięcy pozbawienia wolności – wyrok sądu za jazdę po pijanemu na zakazie Data publikacji 11.02.2025 Powrót Drukuj Pod koniec sierpnia 2024 roku w Braniewie na ulicy Elbląskiej, policjanci zatrzymali kierującego motorowerem poruszającego się całą szerokością drogi. 26-letni mieszkaniec gm. Frombork prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało aż 3,1 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna poniósł surowe konsekwencje.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Braniewie wykonując czynności służbowe, zauważyli kierującego poruszającego się całą szerokością drogi. Jak tylko go zatrzymali do kontroli drogowej, już wiedzieli, że jest pod wpływem alkoholu. Na miejsce wezwali patrol ruchu drogowego, który potwierdził, że 26-latek kierował niesprawnym technicznie motorowerem, mając aż 3,1 promila alkoholu w organizmie. Mało tego – nie stosował się do zakazu prowadzenia pojazdów.

Sąd po rozpatrzeniu sprawy wydał wyrok 5 mięsięcy pozbawienia wolności, zastosował wobec 26-latka dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Zobowiązał go również do zapłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Co więcej, sąd orzekł również przepadek równowartości pojazdu.

We wtorek (11.02.2025) policjanci zatrzymali 26-latka, który w areszcie spędzi najbliższe miesiące.

Przypadek ten po raz kolejny pokazuje, jak surowe mogą być konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Czy warto ryzykować życiem i zdrowiem innych uczestników ruchu drogowego oraz własnym? Oprócz ogromnego zagrożenia na drodze, nieodpowiedzialne decyzje mogą prowadzić do bolesnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Film zaczyna i kończy biała plansza z napisem "Komenda Powiatowa Policji w Braniewie". Nagranie przedstawia prowadzenie zatrzymanego mężczyzny przez umundurowanych policjantów.