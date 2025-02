Nietrzeźwa kursantka za kierownicą „L-ki” Data publikacji 12.02.2025 Powrót Drukuj 18-letnia mieszkanka powiatu wyszkowskiego wejście w dorosłe życie rozpoczęła od problemów z prawem. Kobieta „wpadła” podczas kontroli stanu trzeźwości prowadzonej przez ostrowskich policjantów, kiedy kierowała „L-ką” mając 0,6 promila alkoholu w organizmie. Teraz grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Od wczoraj, 11.02.br., mazowieccy policjanci prowadza akcję „Trzeźwość lokalnie”. Mundurowi sprawdzają, czy kierowcy nie poruszają się pojazdami pod wpływem alkoholu. We wtorek o poranku ostrowscy mundurowi z ruchu drogowego, na ulicy Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali do kontroli pojazd nauki jazdy, aby sprawdzić trzeźwość kursantki i instruktora. Jak się okazało, zaledwie 18-letnia mieszkanka powiatu wyszkowskiego, która kierowała „L-ką”, miała 0,6 promila alkoholu w organizmie. Instruktor, który jechał z nią, był trzeźwy.

Policjanci sporządzili dokumentację, która niebawem trafi do sądu. 18-latka odpowie za przestępstwo kierowania autem w stanie nietrzeźwości, co zagrożone jest karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności, sądowym zakazem kierowania pojazdami na minimum 3 lata oraz wpłatą od 5 tys. do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Działania "Trzeźwość lokalnie" trwają również i dzisiaj, 12.02.br. Do późnych godzin wieczornych mazowieccy mundurowi będą sprawdzać trzeźwość kierujących. Nie ma przyzwolenia na alkohol za kierownicą. Pijany kierowca stwarza ogromne zagrożenie na drodze.

Kierowco pamiętaj!! Jeden kieliszek może zabrać czyjeś życie, a Tobie wolność i sumienie.