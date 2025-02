Dzielnicowi wspólne ze strażakami uratowali życie 51-latka, który podtruł się gazem Data publikacji 12.02.2025 Powrót Drukuj Skuteczna interwencja funkcjonariuszy była możliwa dzięki reakcji znajomego 51-latka. Mężczyzna przyszedł pod altankę swojego kolegi, jednak nikt nie otworzył mu drzwi. Z wnętrza dobiegały jedynie „dziwne głosy”, które świadczyły o tym, że ktoś potrzebuje pomocy. Wyczuwalny był również silny zapach gazu. Dzielnicowi i strażacy błyskawicznie zareagowali na zgłoszenie, wybili szybę w oknie i wydostali półprzytomnego 51-latka. Okazało się, że w środku ulatniał się z gaz z butli.

We wtorek (11 lutego) około godziny 12 policjanci ze Strzelec Krajeńskich odebrali zgłoszenie od zaniepokojonego mężczyzny, który przyszedł do swojego kolegi w odwiedziny. Zaniepokojony faktem, że drzwi od altanki były zamknięte, a z kolegą nie było żadnego kontaktu powiadomił służby. Na miejsce błyskawicznie przyjechał patrol dzielnicowych i strażacy. Funkcjonariusze od razu przystąpili do działania. Sytuacja była poważna, bo z altanki wydobywał się silny zapach gazu. Słychać było również głos osoby, która pilnie potrzebuje pomocy. Nie było czasu na chwilę zawahania. Strażacy wybili szybę, a dzielnicowi weszli do środka. Na podłodze leżał półprzytomny właściciel altany. Policjanci zakręcili butle z gazem, wydostali mężczyznę na zewnątrz i wspólnie ze strażakami udzielili mu pomocy przedmedycznej. Po przyjeździe na miejsce ratowników medycznych, 51-latek trafił pod ich opiekę, a następnie został przewieziony do szpitala, gdzie dochodzi do zdrowia.

W tym przypadku znajomy 51-latka wykazał się godną naśladowania obywatelską postawą. Mając podejrzenie, że jego kolega może potrzebować pilnej pomocy zareagował wzorowo - powiadomił służby. Opisana sytuacja pokazuje, jak ważna jest czujność obywateli. Dzięki niej policjanci, strażacy, ale i pozostałe służby są w stanie skutecznie i błyskawicznie reagować w sytuacji zagrożenia.

Policjanci i strażacy szkolą się i podnoszą swoje umiejętności, aby być zawsze gotowymi do niesienia pomocy. Wspólne ćwiczenia pozwalają sprawdzić i podnosić zdolności do szybkiej i skutecznej reakcji w sytuacji zagrożenia. Jak obrazuje opisana wyżej sytuacja, funkcjonariusze są dobrze przygotowani, aby skutecznie nieść pomoc mieszkańcom.