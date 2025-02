Pomimo sądowych zakazów poszukiwany kierował pojazdem, który jak się okazało, ukradł na terenie Austrii Data publikacji 12.02.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy podczas służby na terenie powiatu zgorzeleckiego, po pościgu, zatrzymali kierującego pojazdem marki Audi. Jak się okazało samochód został skradziony na terenie Austrii, natomiast 38-letni kierujący prowadził pomimo sądowych zakazów i okazał się osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna za popełnione przestępstwa usłyszał zarzuty. Na wyrok będzie oczekiwał w więzieniu. Może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek, 10.02.br., dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu otrzymał informację, że na terenie powiatu zgorzeleckiego może poruszać się pojazd marki Audi, skradziony na terenie Austrii. Komunikat został przekazany wszystkim patrolom będącym w służbie. Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy podczas służby na terenie gminy Sulików zauważyli pojazd odpowiadający temu opisanemu przez dyżurnego. Mundurowi próbowali zatrzymać go do kontroli drogowej. Ten jednak pomimo nadawanych mu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, zignorował je i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany.

Sprawdzenie w dostępnych bazach danych pokazało, że pojazd marki Audi jest tym skradzionym na terenie Austrii. Natomiast 38-letni kierujący posiada dwa aktywne zakazy prowadzenie pojazdów wszystkich kategorii oraz jest osobą poszukiwana przez wymiar sprawiedliwości celem odbycia kary 5 miesięcy więzienia.

Kierujący trafił do zgorzeleckiej komendy, a pojazd na policyjny parking. Dalsze czynności w tej sprawie doprowadziły do przedstawienia 38-latkowi zarzutu kradzieży z włamaniem do samochodu o wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych oraz zarzutu niezatrzymania się do kontroli drogowej i kierowania pojazdem pomimo sądowych zakazów.

Za popełnione przestępstwa podejrzany będzie oczekiwał w areszcie, może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.