Jechał „pod prąd” Aleją Jana Pawła II w Bydgoszczy Data publikacji 12.02.2025 Powrót Drukuj Na początku lutego (4.02.2025), na Alei Jana Pawła II w Bydgoszczy, doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kierujący pojazdem marki Chevrolet Aveo wjechał „pod prąd” i kontynuował jazdę w kierunku ronda Toruńskiego. Prawie doprowadził do kolizji drogowej. Na szczęście w tym przypadku do tragedii nie doszło.

Zdarzenie to zarejestrowała kamera samochodowa innego uczestnika ruchu, który przesłał materiał na skrzynkę „STOP AGRESJI DROGOWEJ”. Dzięki temu nagraniu policjanci będą mogli ustalić sprawcę wykroczenia i nałożyć na niego mandat karny. Za jazdę „pod prąd” grodzi grzywna do 3000 zł oraz 6 punktów karnych. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to kierującemu grozić będzie grzywna w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych.

Przypominamy!

Art. 16. ustawy Prawo o ruchu drogowym:

1. Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.

2. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

Jazda pod prąd to jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych, które naraża życie i zdrowie kierowców oraz innych uczestników ruchu. Przestrzeganie zasad ruchu drogowego, uważność i odpowiedzialność za kierownicą to kluczowe elementy w unikaniu takich niebezpiecznych sytuacji. Każdy kierowca powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji jazdy pod prąd i podejmować wszelkie możliwe działania, aby ich uniknąć.

( KWP w Bydgoszczy / kc)

Film Jechał „pod prąd” Aleją Jana Pawła II w Bydgoszczy Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Jechał „pod prąd” Aleją Jana Pawła II w Bydgoszczy (format mp4 - rozmiar 15.57 MB)