Zaatakował nożem 16-latka, a innym groził. Zatrzymany tymczasowo aresztowany Data publikacji 12.02.2025 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy policjantów z KMP w Sopocie i prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Sopocie, sopocki sąd zastosował trzymiesięczny areszt w warunkach szpitala wobec 32-letniego mężczyzny, który w dniu 21 stycznia zaatakował nożem 16-latka idącego chodnikiem. Udowodniono mu też, że kierując nóż w stronę kolejnych pięciu osób groził im uszkodzeniem ciała. Do tego jedną z tych osób usiłował zmusić do opuszczenia samochodu i uszkodził jej auto. Sopocianin od dnia 21 stycznia, kiedy po zgłoszeniu został odnaleziony przez policjantów, przebywa pod opieką lekarzy specjalistów.

Przypomnijmy! 21 stycznia br. około 19.30 do policjantów z Sopotu wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który w rękawie kurtki ma nóż, kopnął w samochód zgłaszającej, może być niebezpieczny, zapewne znajduje się pod wpływem środków odurzających i porusza się deptakiem w centrum miasta. Pilnie skierowane na miejsce patrole policyjne zaczęły go szukać i w trakcie tych poszukiwań do funkcjonariuszy wpłynęło kolejne zgłoszenie. Wynikało z niego, że pół godziny wcześniej przy ulicy Bitwy pod Płowcami pewien nastolatek został zaatakowany najprawdopodobniej przez tego samego mężczyznę. Na szczęście rana nie była groźna i nic poważnego mu się nie stało. Ponadto policjanci otrzymali zgłoszenie, że z jednego z domów około 30 minut wcześniej uciekł chory mężczyzna. W wyniku intensywnych działań mundurowi odnaleźli 32-letniego mieszkańca Sopotu, którego dotyczyły te zgłoszenia i wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Załoga karetki stwierdziła potrzebę jego hospitalizacji i trafił on do szpitala pod opiekę lekarzy specjalistów.

By dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego skontaktowali się z osobami, które dzwoniły do operatora numeru 112 i je przesłuchali. Rozpytywano też inne osoby, zabezpieczano ślady oraz analizowano zapisy kamer monitoringów i zdobyte informacje. Wszystkie działania prowadzono pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sopocie i akta postępowania policjanci przekazali prokuratorowi, który wszczął śledztwo. Z zebranych dowodów wynikało, że 32-latek poprzez cięcie nożem zaatakował mijanego na chodniku 16-latka, usiłując spowodować rozstrój jego zdrowia lub naruszenie narządu ciała na czas dłuższy niż 7 dni. Ponadto kierując ostrze noża w stronę kolejnych pięciu osób groził im uszkodzeniem ciała. Do tego jedną z tych osób usiłował zmusić do opuszczenia samochodu, ale gdy kobieta zamknęła się w aucie kopnął w drzwi, powodując wgniecenie i uszkodzenie mechanizmu otwierania szyby. Straty w tym przypadku wyniosły 3 tysiące złotych.

10 lutego br. na polecenie prokuratora sopoccy policjanci doprowadzili ze szpitala do prokuratury 32-letniego sopocianina. Usłyszał on zarzuty za te przestępstwa i prokurator zawnioskował do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzją sądu 32-letni mieszkaniec Sopotu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące ze wskazaniem, że środek zapobiegawczy ma być wykonywany na oddziale zamkniętym szpitala.

Policjanci pod nadzorem prokuratury cały czas prowadzą czynności i wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Apelują też do świadków, którzy mają informacje na temat zdarzenia z dnia 21 stycznia 2025 roku oraz ewentualnych kolejnych osób pokrzywdzonych, z prośbą o kontakt:

telefoniczny z sekretariatem wydziału dochodzeniowo-śledczego, tel. 47 74 26 283,

e-mailowy na adres: komenda.sopot@gd.policja.gov.pl,

lub bezpośredni kontakt z Prokuraturą Rejonową w Sopocie.